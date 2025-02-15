Moedas / MCBS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MCBS: MetroCity Bankshares Inc
29.48 USD 0.46 (1.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCBS para hoje mudou para 1.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.02 e o mais alto foi 29.73.
Veja a dinâmica do par de moedas MetroCity Bankshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCBS Notícias
- MetroCity Bankshares autoriza continuação do programa de recompra de ações
- MetroCity Bankshares authorizes continuation of share repurchase program
- MetroCity earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- MetroCity Bankshares declares $0.25 quarterly dividend
- MetroCity Bankshares holds 2025 annual meeting
- Cedar Creek Partners Q1 2025 Results
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- MetroCity Bankshares Stock: Lackluster Valuation As Well As Earnings Outlook (NASDAQ:MCBS)
Faixa diária
29.02 29.73
Faixa anual
24.24 36.15
- Fechamento anterior
- 29.02
- Open
- 29.47
- Bid
- 29.48
- Ask
- 29.78
- Low
- 29.02
- High
- 29.73
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 1.59%
- Mudança mensal
- -0.57%
- Mudança de 6 meses
- 7.51%
- Mudança anual
- -3.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh