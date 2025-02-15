Währungen / MCBS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MCBS: MetroCity Bankshares Inc
29.69 USD 0.19 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCBS hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.69 bis zu einem Hoch von 29.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die MetroCity Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCBS News
- MetroCity Bankshares verlängert Aktienrückkaufprogramm
- MetroCity Bankshares authorizes continuation of share repurchase program
- MetroCity earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- MetroCity Bankshares declares $0.25 quarterly dividend
- MetroCity Bankshares holds 2025 annual meeting
- Cedar Creek Partners Q1 2025 Results
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- MetroCity Bankshares Stock: Lackluster Valuation As Well As Earnings Outlook (NASDAQ:MCBS)
Tagesspanne
29.69 29.69
Jahresspanne
24.24 36.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.88
- Eröffnung
- 29.69
- Bid
- 29.69
- Ask
- 29.99
- Tief
- 29.69
- Hoch
- 29.69
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 0.13%
- 6-Monatsänderung
- 8.28%
- Jahresänderung
- -2.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K