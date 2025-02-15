货币 / MCBS
MCBS: MetroCity Bankshares Inc
28.60 USD 0.46 (1.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCBS汇率已更改-1.58%。当日，交易品种以低点28.52和高点28.85进行交易。
关注MetroCity Bankshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCBS新闻
- MetroCity earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- MetroCity Bankshares declares $0.25 quarterly dividend
- MetroCity Bankshares holds 2025 annual meeting
- Cedar Creek Partners Q1 2025 Results
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- MetroCity Bankshares Stock: Lackluster Valuation As Well As Earnings Outlook (NASDAQ:MCBS)
日范围
28.52 28.85
年范围
24.24 36.15
- 前一天收盘价
- 29.06
- 开盘价
- 28.52
- 卖价
- 28.60
- 买价
- 28.90
- 最低价
- 28.52
- 最高价
- 28.85
- 交易量
- 32
- 日变化
- -1.58%
- 月变化
- -3.54%
- 6个月变化
- 4.30%
- 年变化
- -5.98%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值