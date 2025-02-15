Валюты / MCBS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MCBS: MetroCity Bankshares Inc
28.60 USD 0.46 (1.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCBS за сегодня изменился на -1.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.52, а максимальная — 28.85.
Следите за динамикой MetroCity Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MCBS
- MetroCity earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- MetroCity Bankshares declares $0.25 quarterly dividend
- MetroCity Bankshares holds 2025 annual meeting
- Cedar Creek Partners Q1 2025 Results
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- MetroCity Bankshares Stock: Lackluster Valuation As Well As Earnings Outlook (NASDAQ:MCBS)
Дневной диапазон
28.52 28.85
Годовой диапазон
24.24 36.15
- Предыдущее закрытие
- 29.06
- Open
- 28.52
- Bid
- 28.60
- Ask
- 28.90
- Low
- 28.52
- High
- 28.85
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -1.58%
- Месячное изменение
- -3.54%
- 6-месячное изменение
- 4.30%
- Годовое изменение
- -5.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.