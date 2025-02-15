通貨 / MCBS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MCBS: MetroCity Bankshares Inc
29.88 USD 0.86 (2.96%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCBSの今日の為替レートは、2.96%変化しました。日中、通貨は1あたり29.02の安値と29.96の高値で取引されました。
MetroCity Bankshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCBS News
- メトロシティ・バンクシェアーズ、株式買戻しプログラムの継続を承認
- MetroCity Bankshares authorizes continuation of share repurchase program
- MetroCity earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- MetroCity Bankshares declares $0.25 quarterly dividend
- MetroCity Bankshares holds 2025 annual meeting
- Cedar Creek Partners Q1 2025 Results
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- MetroCity Bankshares Stock: Lackluster Valuation As Well As Earnings Outlook (NASDAQ:MCBS)
1日のレンジ
29.02 29.96
1年のレンジ
24.24 36.15
- 以前の終値
- 29.02
- 始値
- 29.47
- 買値
- 29.88
- 買値
- 30.18
- 安値
- 29.02
- 高値
- 29.96
- 出来高
- 129
- 1日の変化
- 2.96%
- 1ヶ月の変化
- 0.78%
- 6ヶ月の変化
- 8.97%
- 1年の変化
- -1.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K