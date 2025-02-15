통화 / MCBS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MCBS: MetroCity Bankshares Inc
29.01 USD 0.87 (2.91%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MCBS 환율이 오늘 -2.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.94이고 고가는 29.69이었습니다.
MetroCity Bankshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCBS News
- MetroCity Bankshares, 자사주 매입 프로그램 연장 승인
- MetroCity Bankshares authorizes continuation of share repurchase program
- MetroCity earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- MetroCity Bankshares declares $0.25 quarterly dividend
- MetroCity Bankshares holds 2025 annual meeting
- Cedar Creek Partners Q1 2025 Results
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- MetroCity Bankshares Stock: Lackluster Valuation As Well As Earnings Outlook (NASDAQ:MCBS)
일일 변동 비율
28.94 29.69
년간 변동
24.24 36.15
- 이전 종가
- 29.88
- 시가
- 29.69
- Bid
- 29.01
- Ask
- 29.31
- 저가
- 28.94
- 고가
- 29.69
- 볼륨
- 119
- 일일 변동
- -2.91%
- 월 변동
- -2.16%
- 6개월 변동
- 5.80%
- 년간 변동율
- -4.64%
20 9월, 토요일