Dövizler / MCBS
MCBS: MetroCity Bankshares Inc
29.01 USD 0.87 (2.91%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MCBS fiyatı bugün -2.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.94 ve Yüksek fiyatı olarak 29.69 aralığında işlem gördü.
MetroCity Bankshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MCBS haberleri
- MetroCity Bankshares hisse geri alım programının devamını onayladı
- MetroCity earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- MetroCity Bankshares declares $0.25 quarterly dividend
- MetroCity Bankshares holds 2025 annual meeting
- Cedar Creek Partners Q1 2025 Results
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- MetroCity Bankshares Stock: Lackluster Valuation As Well As Earnings Outlook (NASDAQ:MCBS)
Günlük aralık
28.94 29.69
Yıllık aralık
24.24 36.15
- Önceki kapanış
- 29.88
- Açılış
- 29.69
- Satış
- 29.01
- Alış
- 29.31
- Düşük
- 28.94
- Yüksek
- 29.69
- Hacim
- 119
- Günlük değişim
- -2.91%
- Aylık değişim
- -2.16%
- 6 aylık değişim
- 5.80%
- Yıllık değişim
- -4.64%
21 Eylül, Pazar