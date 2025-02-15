QuotazioniSezioni
Valute / MCBS
Tornare a Azioni

MCBS: MetroCity Bankshares Inc

29.01 USD 0.87 (2.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCBS ha avuto una variazione del -2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.94 e ad un massimo di 29.69.

Segui le dinamiche di MetroCity Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCBS News

Intervallo Giornaliero
28.94 29.69
Intervallo Annuale
24.24 36.15
Chiusura Precedente
29.88
Apertura
29.69
Bid
29.01
Ask
29.31
Minimo
28.94
Massimo
29.69
Volume
119
Variazione giornaliera
-2.91%
Variazione Mensile
-2.16%
Variazione Semestrale
5.80%
Variazione Annuale
-4.64%
20 settembre, sabato