MCBS: MetroCity Bankshares Inc
29.01 USD 0.87 (2.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MCBS ha avuto una variazione del -2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.94 e ad un massimo di 29.69.
Segui le dinamiche di MetroCity Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCBS News
- MetroCity Bankshares autorizza la continuazione del programma di riacquisto azioni
- MetroCity Bankshares authorizes continuation of share repurchase program
- MetroCity earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- MetroCity Bankshares declares $0.25 quarterly dividend
- MetroCity Bankshares holds 2025 annual meeting
- Cedar Creek Partners Q1 2025 Results
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- MetroCity Bankshares Stock: Lackluster Valuation As Well As Earnings Outlook (NASDAQ:MCBS)
Intervallo Giornaliero
28.94 29.69
Intervallo Annuale
24.24 36.15
- Chiusura Precedente
- 29.88
- Apertura
- 29.69
- Bid
- 29.01
- Ask
- 29.31
- Minimo
- 28.94
- Massimo
- 29.69
- Volume
- 119
- Variazione giornaliera
- -2.91%
- Variazione Mensile
- -2.16%
- Variazione Semestrale
- 5.80%
- Variazione Annuale
- -4.64%
20 settembre, sabato