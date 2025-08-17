Moedas / LZB
LZB: La-Z-Boy Incorporated
34.27 USD 0.51 (1.51%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LZB para hoje mudou para 1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.69 e o mais alto foi 34.33.
Veja a dinâmica do par de moedas La-Z-Boy Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LZB Notícias
Faixa diária
33.69 34.33
Faixa anual
32.02 48.31
- Fechamento anterior
- 33.76
- Open
- 33.88
- Bid
- 34.27
- Ask
- 34.57
- Low
- 33.69
- High
- 34.33
- Volume
- 167
- Mudança diária
- 1.51%
- Mudança mensal
- -6.37%
- Mudança de 6 meses
- -12.20%
- Mudança anual
- -19.93%
