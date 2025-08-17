クォートセクション
LZB
LZB: La-Z-Boy Incorporated

34.18 USD 0.42 (1.24%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LZBの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり33.69の安値と34.35の高値で取引されました。

La-Z-Boy Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
33.69 34.35
1年のレンジ
32.02 48.31
以前の終値
33.76
始値
33.88
買値
34.18
買値
34.48
安値
33.69
高値
34.35
出来高
493
1日の変化
1.24%
1ヶ月の変化
-6.61%
6ヶ月の変化
-12.43%
1年の変化
-20.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K