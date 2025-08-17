通貨 / LZB
LZB: La-Z-Boy Incorporated
34.18 USD 0.42 (1.24%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LZBの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり33.69の安値と34.35の高値で取引されました。
La-Z-Boy Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LZB News
- La-Z-Boy shareholders elect directors and approve key proposals at annual meeting
- High Tide and LaZBoy have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear Of The Day: LAZBoy (LZB)
- La-Z-Boy: Too Strong Macroeconomic Headwinds (NYSE:LZB)
- La-Z-Boy declares $0.22 quarterly dividend payable in September
- Wayfair stock faces pressure as Raymond James warns of tariff impact
- RH, Wayfair Sell Off On Trump Furniture Tariffs. These Stocks Climb.
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- New Strong Sell Stocks for August 25th
- La-Z-Boy sees a major problem in the housing market
- The Score: Intel, Home Depot, Meta and More Stocks That Defined the Week
- La-Z-Boy Stock Is Trading Lower Wednesday: What's Going On? - La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- Palantir, Avago lead market cap stock movers on Wednesday
- La-Z-Boy stock hits 52-week low at $33.07
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stock Market Today: Dow Trips As Nasdaq Falls; Palantir Tests Key Level As Retail Stock Breaks Out (Live Coverage)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Target, La-Z-Boy And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday - Lowe's Companies (NYSE:LOW), La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- La-Z-Boy (LZB) Q1 Earnings Miss Estimates
- La-Z-Boy Q1 Results Disappoint, Stock Tumbles - La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- La-Z-Boy Reports 24% Profit Drop in Q1
- La-Z-Boy earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- La-Z-Boy shares tumble 17% after Q1 earnings, revenue miss
- Walmart's view on tariff impacts will move this week's markets
1日のレンジ
33.69 34.35
1年のレンジ
32.02 48.31
- 以前の終値
- 33.76
- 始値
- 33.88
- 買値
- 34.18
- 買値
- 34.48
- 安値
- 33.69
- 高値
- 34.35
- 出来高
- 493
- 1日の変化
- 1.24%
- 1ヶ月の変化
- -6.61%
- 6ヶ月の変化
- -12.43%
- 1年の変化
- -20.14%
