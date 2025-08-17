Валюты / LZB
LZB: La-Z-Boy Incorporated
33.92 USD 0.04 (0.12%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LZB за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.40, а максимальная — 33.99.
Следите за динамикой La-Z-Boy Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LZB
- La-Z-Boy shareholders elect directors and approve key proposals at annual meeting
- High Tide and LaZBoy have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear Of The Day: LAZBoy (LZB)
- La-Z-Boy: Too Strong Macroeconomic Headwinds (NYSE:LZB)
- La-Z-Boy declares $0.22 quarterly dividend payable in September
- Wayfair stock faces pressure as Raymond James warns of tariff impact
- RH, Wayfair Sell Off On Trump Furniture Tariffs. These Stocks Climb.
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- New Strong Sell Stocks for August 25th
- La-Z-Boy sees a major problem in the housing market
- The Score: Intel, Home Depot, Meta and More Stocks That Defined the Week
- La-Z-Boy Stock Is Trading Lower Wednesday: What's Going On? - La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- Palantir, Avago lead market cap stock movers on Wednesday
- La-Z-Boy stock hits 52-week low at $33.07
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stock Market Today: Dow Trips As Nasdaq Falls; Palantir Tests Key Level As Retail Stock Breaks Out (Live Coverage)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Target, La-Z-Boy And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday - Lowe's Companies (NYSE:LOW), La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- La-Z-Boy (LZB) Q1 Earnings Miss Estimates
- La-Z-Boy Q1 Results Disappoint, Stock Tumbles - La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- La-Z-Boy Reports 24% Profit Drop in Q1
- La-Z-Boy earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- La-Z-Boy shares tumble 17% after Q1 earnings, revenue miss
- Walmart's view on tariff impacts will move this week's markets
Дневной диапазон
33.40 33.99
Годовой диапазон
32.02 48.31
- Предыдущее закрытие
- 33.96
- Open
- 33.85
- Bid
- 33.92
- Ask
- 34.22
- Low
- 33.40
- High
- 33.99
- Объем
- 538
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -7.32%
- 6-месячное изменение
- -13.09%
- Годовое изменение
- -20.75%
