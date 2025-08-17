КотировкиРазделы
Валюты / LZB
Назад в Рынок акций США

LZB: La-Z-Boy Incorporated

33.92 USD 0.04 (0.12%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LZB за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.40, а максимальная — 33.99.

Следите за динамикой La-Z-Boy Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LZB

Дневной диапазон
33.40 33.99
Годовой диапазон
32.02 48.31
Предыдущее закрытие
33.96
Open
33.85
Bid
33.92
Ask
34.22
Low
33.40
High
33.99
Объем
538
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
-7.32%
6-месячное изменение
-13.09%
Годовое изменение
-20.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.