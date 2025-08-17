Dövizler / LZB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LZB: La-Z-Boy Incorporated
33.71 USD 0.47 (1.38%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LZB fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.68 ve Yüksek fiyatı olarak 34.23 aralığında işlem gördü.
La-Z-Boy Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LZB haberleri
- La-Z-Boy shareholders elect directors and approve key proposals at annual meeting
- High Tide and LaZBoy have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear Of The Day: LAZBoy (LZB)
- La-Z-Boy: Too Strong Macroeconomic Headwinds (NYSE:LZB)
- La-Z-Boy declares $0.22 quarterly dividend payable in September
- Wayfair stock faces pressure as Raymond James warns of tariff impact
- RH, Wayfair Sell Off On Trump Furniture Tariffs. These Stocks Climb.
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- New Strong Sell Stocks for August 25th
- La-Z-Boy sees a major problem in the housing market
- The Score: Intel, Home Depot, Meta and More Stocks That Defined the Week
- La-Z-Boy Stock Is Trading Lower Wednesday: What's Going On? - La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- Palantir, Avago lead market cap stock movers on Wednesday
- La-Z-Boy stock hits 52-week low at $33.07
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stock Market Today: Dow Trips As Nasdaq Falls; Palantir Tests Key Level As Retail Stock Breaks Out (Live Coverage)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Target, La-Z-Boy And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday - Lowe's Companies (NYSE:LOW), La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- La-Z-Boy (LZB) Q1 Earnings Miss Estimates
- La-Z-Boy Q1 Results Disappoint, Stock Tumbles - La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- La-Z-Boy Reports 24% Profit Drop in Q1
- La-Z-Boy earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- La-Z-Boy shares tumble 17% after Q1 earnings, revenue miss
- Walmart's view on tariff impacts will move this week's markets
Günlük aralık
33.68 34.23
Yıllık aralık
32.02 48.31
- Önceki kapanış
- 34.18
- Açılış
- 34.22
- Satış
- 33.71
- Alış
- 34.01
- Düşük
- 33.68
- Yüksek
- 34.23
- Hacim
- 563
- Günlük değişim
- -1.38%
- Aylık değişim
- -7.90%
- 6 aylık değişim
- -13.63%
- Yıllık değişim
- -21.24%
21 Eylül, Pazar