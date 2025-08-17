FiyatlarBölümler
LZB
LZB: La-Z-Boy Incorporated

33.71 USD 0.47 (1.38%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LZB fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.68 ve Yüksek fiyatı olarak 34.23 aralığında işlem gördü.

La-Z-Boy Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.68 34.23
Yıllık aralık
32.02 48.31
Önceki kapanış
34.18
Açılış
34.22
Satış
33.71
Alış
34.01
Düşük
33.68
Yüksek
34.23
Hacim
563
Günlük değişim
-1.38%
Aylık değişim
-7.90%
6 aylık değişim
-13.63%
Yıllık değişim
-21.24%
