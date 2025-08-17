货币 / LZB
LZB: La-Z-Boy Incorporated
34.27 USD 0.35 (1.03%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LZB汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点34.02和高点34.45进行交易。
关注La-Z-Boy Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
34.02 34.45
年范围
32.02 48.31
- 前一天收盘价
- 33.92
- 开盘价
- 34.09
- 卖价
- 34.27
- 买价
- 34.57
- 最低价
- 34.02
- 最高价
- 34.45
- 交易量
- 99
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- -6.37%
- 6个月变化
- -12.20%
- 年变化
- -19.93%
