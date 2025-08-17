Divisas / LZB
LZB: La-Z-Boy Incorporated
33.76 USD 0.16 (0.47%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LZB de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.64, mientras que el máximo ha alcanzado 35.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas La-Z-Boy Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
33.64 35.12
Rango anual
32.02 48.31
- Cierres anteriores
- 33.92
- Open
- 34.09
- Bid
- 33.76
- Ask
- 34.06
- Low
- 33.64
- High
- 35.12
- Volumen
- 520
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- -7.76%
- Cambio a 6 meses
- -13.50%
- Cambio anual
- -21.12%
