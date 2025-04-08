CotaçõesSeções
Moedas / KBWD
Voltar para Ações

KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

13.60 USD 0.18 (1.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KBWD para hoje mudou para 1.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.31 e o mais alto foi 13.63.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBWD Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KBWD hoje?

Hoje Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) está avaliado em 13.60. O instrumento é negociado dentro de 13.31 - 13.63, o fechamento de ontem foi 13.42, e o volume de negociação atingiu 323. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KBWD em tempo real.

As ações de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF está avaliado em 13.60. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -8.54% e USD. Monitore os movimentos de KBWD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KBWD?

Você pode comprar ações de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) pelo preço atual 13.60. Ordens geralmente são executadas perto de 13.60 ou 13.90, enquanto 323 e 1.87% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KBWD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KBWD?

Investir em Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF envolve considerar a faixa anual 11.96 - 15.70 e o preço atual 13.60. Muitos comparam 0.82% e 0.44% antes de enviar ordens em 13.60 ou 13.90. Estude as mudanças diárias de preço de KBWD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?

O maior preço de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) no último ano foi 15.70. As ações oscilaram bastante dentro de 11.96 - 15.70, e a comparação com 13.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?

O menor preço de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) no ano foi 11.96. A comparação com o preço atual 13.60 e 11.96 - 15.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KBWD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KBWD?

No passado Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 13.42 e -8.54% após os eventos corporativos.

Faixa diária
13.31 13.63
Faixa anual
11.96 15.70
Fechamento anterior
13.42
Open
13.35
Bid
13.60
Ask
13.90
Low
13.31
High
13.63
Volume
323
Mudança diária
1.34%
Mudança mensal
0.82%
Mudança de 6 meses
0.44%
Mudança anual
-8.54%
15 outubro, quarta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice Empire State de Atividade Industrial do Fed de Nova York
Atu.
10.7
Projeç.
-13.1
Prév.
-8.7
17:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
18:00
USD
Livro Bege do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.