- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
El tipo de cambio de KBWD de hoy ha cambiado un 1.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.31, mientras que el máximo ha alcanzado 13.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBWD News
- Should You Invest in the Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)?
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- Is Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) a Strong ETF Right Now?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Should You Invest in the Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- KBWD: Poor Dividend History And Declining NAV (NASDAQ:KBWD)
- Market Update: Our Views On The Tariff News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KBWD hoy?
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) se evalúa hoy en 13.60. El instrumento se negocia dentro de 13.31 - 13.63; el cierre de ayer ha sido 13.42 y el volumen comercial ha alcanzado 323. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KBWD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF se evalúa actualmente en 13.60. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -8.54% y USD. Monitoree los movimientos de KBWD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KBWD?
Puede comprar acciones de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) al precio actual de 13.60. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 13.60 o 13.90, mientras que 323 y 1.87% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KBWD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KBWD?
Invertir en Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF implica tener en cuenta el rango anual 11.96 - 15.70 y el precio actual 13.60. Muchos comparan 0.82% y 0.44% antes de colocar órdenes en 13.60 o 13.90. Estudie los cambios diarios de precios de KBWD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
El precio más alto de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) en el último año ha sido 15.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.96 - 15.70, una comparación con 13.42 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
El precio más bajo de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) para el año ha sido 11.96. La comparación con los actuales 13.60 y 11.96 - 15.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KBWD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KBWD?
En el pasado, Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 13.42 y -8.54% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 13.42
- Open
- 13.35
- Bid
- 13.60
- Ask
- 13.90
- Low
- 13.31
- High
- 13.63
- Volumen
- 323
- Cambio diario
- 1.34%
- Cambio mensual
- 0.82%
- Cambio a 6 meses
- 0.44%
- Cambio anual
- -8.54%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.