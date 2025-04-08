- 概要
KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWDの今日の為替レートは、1.34%変化しました。日中、通貨は1あたり13.31の安値と13.63の高値で取引されました。
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KBWD株の現在の価格は？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの株価は本日13.60です。13.31 - 13.63内で取引され、前日の終値は13.42、取引量は323に達しました。KBWDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの株は配当を出しますか？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの現在の価格は13.60です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.54%やUSDにも注目します。KBWDの動きはライブチャートで確認できます。
KBWD株を買う方法は？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの株は現在13.60で購入可能です。注文は通常13.60または13.90付近で行われ、323や1.87%が市場の動きを示します。KBWDの最新情報はライブチャートで確認できます。
KBWD株に投資する方法は？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFへの投資では、年間の値幅11.96 - 15.70と現在の13.60を考慮します。注文は多くの場合13.60や13.90で行われる前に、0.82%や0.44%と比較されます。KBWDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの株の最高値は？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの過去1年の最高値は15.70でした。11.96 - 15.70内で株価は大きく変動し、13.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの株の最低値は？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF(KBWD)の年間最安値は11.96でした。現在の13.60や11.96 - 15.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KBWDの動きはライブチャートで確認できます。
KBWDの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.42、-8.54%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 13.42
- 始値
- 13.35
- 買値
- 13.60
- 買値
- 13.90
- 安値
- 13.31
- 高値
- 13.63
- 出来高
- 323
- 1日の変化
- 1.34%
- 1ヶ月の変化
- 0.82%
- 6ヶ月の変化
- 0.44%
- 1年の変化
- -8.54%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前