CotationsSections
Devises / KBWD
Retour à Actions

KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

13.60 USD 0.18 (1.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KBWD a changé de 1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.31 et à un maximum de 13.63.

Suivez la dynamique Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBWD Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KBWD aujourd'hui ?

L'action Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF est cotée à 13.60 aujourd'hui. Elle se négocie dans 13.31 - 13.63, a clôturé hier à 13.42 et son volume d'échange a atteint 323. Le graphique en temps réel du cours de KBWD présente ces mises à jour.

L'action Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF est actuellement valorisé à 13.60. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -8.54% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KBWD.

Comment acheter des actions KBWD ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF au cours actuel de 13.60. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.60 ou de 13.90, le 323 et le 1.87% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KBWD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KBWD ?

Investir dans Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.96 - 15.70 et le prix actuel 13.60. Beaucoup comparent 0.82% et 0.44% avant de passer des ordres à 13.60 ou 13.90. Consultez le graphique du cours de KBWD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF l'année dernière était 15.70. Au cours de 11.96 - 15.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 13.42 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) sur l'année a été 11.96. Sa comparaison avec 13.60 et 11.96 - 15.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KBWD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KBWD a-t-elle été divisée ?

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 13.42 et -8.54% après les opérations sur titres.

Range quotidien
13.31 13.63
Range Annuel
11.96 15.70
Clôture Précédente
13.42
Ouverture
13.35
Bid
13.60
Ask
13.90
Plus Bas
13.31
Plus Haut
13.63
Volume
323
Changement quotidien
1.34%
Changement Mensuel
0.82%
Changement à 6 Mois
0.44%
Changement Annuel
-8.54%
15 octobre, mercredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier Empire State de la Réserve Fédérale de New York
Act
10.7
Fcst
-13.1
Prev
-8.7
17:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Livre Beige
Act
Fcst
Prev