KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

13.60 USD 0.18 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KBWD за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.31, а максимальная — 13.63.

Следите за динамикой Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости KBWD

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KBWD сегодня?

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) сегодня оценивается на уровне 13.60. Инструмент торгуется в пределах 13.31 - 13.63, вчерашнее закрытие составило 13.42, а торговый объем достиг 323. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBWD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF в настоящее время оценивается в 13.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.54% и USD. Отслеживайте движения KBWD на графике в реальном времени.

Как купить акции KBWD?

Вы можете купить акции Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) по текущей цене 13.60. Ордера обычно размещаются около 13.60 или 13.90, тогда как 323 и 1.87% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBWD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KBWD?

Инвестирование в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF предполагает учет годового диапазона 11.96 - 15.70 и текущей цены 13.60. Многие сравнивают 0.82% и 0.44% перед размещением ордеров на 13.60 или 13.90. Изучайте ежедневные изменения цены KBWD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?

Самая высокая цена Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) за последний год составила 15.70. Акции заметно колебались в пределах 11.96 - 15.70, сравнение с 13.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?

Самая низкая цена Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) за год составила 11.96. Сравнение с текущими 13.60 и 11.96 - 15.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBWD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KBWD?

В прошлом Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.42 и -8.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.31 13.63
Годовой диапазон
11.96 15.70
Предыдущее закрытие
13.42
Open
13.35
Bid
13.60
Ask
13.90
Low
13.31
High
13.63
Объем
323
Дневное изменение
1.34%
Месячное изменение
0.82%
6-месячное изменение
0.44%
Годовое изменение
-8.54%
