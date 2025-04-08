- Panoramica
KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Il tasso di cambio KBWD ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.31 e ad un massimo di 13.63.
Segui le dinamiche di Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KBWD News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KBWD oggi?
Oggi le azioni Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF sono prezzate a 13.60. Viene scambiato all'interno di 13.31 - 13.63, la chiusura di ieri è stata 13.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 323. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KBWD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF pagano dividendi?
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF è attualmente valutato a 13.60. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -8.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KBWD.
Come acquistare azioni KBWD?
Puoi acquistare azioni Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF al prezzo attuale di 13.60. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.60 o 13.90, mentre 323 e 1.87% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KBWD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KBWD?
Investire in Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.96 - 15.70 e il prezzo attuale 13.60. Molti confrontano 0.82% e 0.44% prima di effettuare ordini su 13.60 o 13.90. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KBWD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
Il prezzo massimo di Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF nell'ultimo anno è stato 15.70. All'interno di 11.96 - 15.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
Il prezzo più basso di Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) nel corso dell'anno è stato 11.96. Confrontandolo con gli attuali 13.60 e 11.96 - 15.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KBWD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KBWD?
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.42 e -8.54%.
- Chiusura Precedente
- 13.42
- Apertura
- 13.35
- Bid
- 13.60
- Ask
- 13.90
- Minimo
- 13.31
- Massimo
- 13.63
- Volume
- 323
- Variazione giornaliera
- 1.34%
- Variazione Mensile
- 0.82%
- Variazione Semestrale
- 0.44%
- Variazione Annuale
- -8.54%
