KBWD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hisse senedi 13.60 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 13.31 - 13.63 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 13.42 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 323 değerine ulaştı. KBWD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hisse senedi şu anda 13.60 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -8.54% ve USD değerlerini izler. KBWD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KBWD hisse senedi nasıl alınır? Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hisselerini şu anki 13.60 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 13.60 ve Ask 13.90 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 323 ve günlük değişim oranı 1.87% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KBWD fiyat hareketlerini takip edin.

KBWD hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.96 - 15.70 ve mevcut fiyatı 13.60 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 13.60 veya Ask 13.90 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.82% ve 6 aylık değişim oranı 0.44% değerlerini karşılaştırır. KBWD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hisse senedi yıllık olarak 15.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.96 - 15.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 13.42 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF performansını takip edin.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 13.60 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.96 - 15.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KBWD fiyat hareketlerini izleyin.