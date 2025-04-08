KurseKategorien
KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

13.60 USD 0.18 (1.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KBWD hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.31 bis zu einem Hoch von 13.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KBWD heute?

Die Aktie von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) notiert heute bei 13.60. Sie wird innerhalb einer Spanne von 13.31 - 13.63 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 13.42 und das Handelsvolumen erreichte 323. Das Live-Chart von KBWD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KBWD Dividenden?

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF wird derzeit mit 13.60 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -8.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KBWD zu verfolgen.

Wie kaufe ich KBWD-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) zum aktuellen Kurs von 13.60 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 13.60 oder 13.90 platziert, während 323 und 1.87% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KBWD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KBWD-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF müssen die jährliche Spanne 11.96 - 15.70 und der aktuelle Kurs 13.60 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.82% und 0.44%, bevor sie Orders zu 13.60 oder 13.90 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KBWD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?

Der höchste Kurs von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) im vergangenen Jahr lag bei 15.70. Innerhalb von 11.96 - 15.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 13.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) im Laufe des Jahres betrug 11.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 13.60 und der Spanne 11.96 - 15.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KBWD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KBWD statt?

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 13.42 und -8.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
13.31 13.63
Jahresspanne
11.96 15.70
Vorheriger Schlusskurs
13.42
Eröffnung
13.35
Bid
13.60
Ask
13.90
Tief
13.31
Hoch
13.63
Volumen
323
Tagesänderung
1.34%
Monatsänderung
0.82%
6-Monatsänderung
0.44%
Jahresänderung
-8.54%
