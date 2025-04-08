- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Der Wechselkurs von KBWD hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.31 bis zu einem Hoch von 13.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KBWD News
- Should You Invest in the Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)?
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- Is Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) a Strong ETF Right Now?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Should You Invest in the Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- KBWD: Poor Dividend History And Declining NAV (NASDAQ:KBWD)
- Market Update: Our Views On The Tariff News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KBWD heute?
Die Aktie von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) notiert heute bei 13.60. Sie wird innerhalb einer Spanne von 13.31 - 13.63 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 13.42 und das Handelsvolumen erreichte 323. Das Live-Chart von KBWD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KBWD Dividenden?
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF wird derzeit mit 13.60 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -8.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KBWD zu verfolgen.
Wie kaufe ich KBWD-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) zum aktuellen Kurs von 13.60 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 13.60 oder 13.90 platziert, während 323 und 1.87% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KBWD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KBWD-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF müssen die jährliche Spanne 11.96 - 15.70 und der aktuelle Kurs 13.60 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.82% und 0.44%, bevor sie Orders zu 13.60 oder 13.90 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KBWD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
Der höchste Kurs von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) im vergangenen Jahr lag bei 15.70. Innerhalb von 11.96 - 15.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 13.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) im Laufe des Jahres betrug 11.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 13.60 und der Spanne 11.96 - 15.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KBWD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KBWD statt?
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 13.42 und -8.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.42
- Eröffnung
- 13.35
- Bid
- 13.60
- Ask
- 13.90
- Tief
- 13.31
- Hoch
- 13.63
- Volumen
- 323
- Tagesänderung
- 1.34%
- Monatsänderung
- 0.82%
- 6-Monatsänderung
- 0.44%
- Jahresänderung
- -8.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 10.7
- Erw
- -13.1
- Vorh
- -8.7
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh