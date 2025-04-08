KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
今日KBWD汇率已更改1.34%。当日，交易品种以低点13.31和高点13.63进行交易。
关注Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KBWD新闻
常见问题解答
KBWD股票今天的价格是多少？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票今天的定价为13.60。它在13.31 - 13.63范围内交易，昨天的收盘价为13.42，交易量达到323。KBWD的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票是否支付股息？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF目前的价值为13.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.54%和USD。实时查看图表以跟踪KBWD走势。
如何购买KBWD股票？
您可以以13.60的当前价格购买Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票。订单通常设置在13.60或13.90附近，而323和1.87%显示市场活动。立即关注KBWD的实时图表更新。
如何投资KBWD股票？
投资Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF需要考虑年度范围11.96 - 15.70和当前价格13.60。许多人在以13.60或13.90下订单之前，会比较0.82%和。实时查看KBWD价格图表，了解每日变化。
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF的最高价格是15.70。在11.96 - 15.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF的绩效。
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票的最低价格是多少？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF（KBWD）的最低价格为11.96。将其与当前的13.60和11.96 - 15.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KBWD股票是什么时候拆分的？
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.42和-8.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.42
- 开盘价
- 13.35
- 卖价
- 13.60
- 买价
- 13.90
- 最低价
- 13.31
- 最高价
- 13.63
- 交易量
- 323
- 日变化
- 1.34%
- 月变化
- 0.82%
- 6个月变化
- 0.44%
- 年变化
- -8.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 10.7
- 预测值
- -13.1
- 前值
- -8.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值