报价部分
货币 / KBWD
回到股票

KBWD: Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

13.60 USD 0.18 (1.34%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KBWD汇率已更改1.34%。当日，交易品种以低点13.31和高点13.63进行交易。

关注Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KBWD新闻

常见问题解答

KBWD股票今天的价格是多少？

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票今天的定价为13.60。它在13.31 - 13.63范围内交易，昨天的收盘价为13.42，交易量达到323。KBWD的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票是否支付股息？

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF目前的价值为13.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.54%和USD。实时查看图表以跟踪KBWD走势。

如何购买KBWD股票？

您可以以13.60的当前价格购买Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票。订单通常设置在13.60或13.90附近，而323和1.87%显示市场活动。立即关注KBWD的实时图表更新。

如何投资KBWD股票？

投资Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF需要考虑年度范围11.96 - 15.70和当前价格13.60。许多人在以13.60或13.90下订单之前，会比较0.82%和。实时查看KBWD价格图表，了解每日变化。

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF的最高价格是15.70。在11.96 - 15.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF的绩效。

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF股票的最低价格是多少？

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF（KBWD）的最低价格为11.96。将其与当前的13.60和11.96 - 15.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KBWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KBWD股票是什么时候拆分的？

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.42和-8.54%中可见。

日范围
13.31 13.63
年范围
11.96 15.70
前一天收盘价
13.42
开盘价
13.35
卖价
13.60
买价
13.90
最低价
13.31
最高价
13.63
交易量
323
日变化
1.34%
月变化
0.82%
6个月变化
0.44%
年变化
-8.54%
15 十月, 星期三
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
纽约联储制造业指数
实际值
10.7
预测值
-13.1
前值
-8.7
17:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储褐皮书
实际值
预测值
前值