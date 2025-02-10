- Visão do mercado
IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF
A taxa do IYM para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 150.75 e o mais alto foi 151.80.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Basic Materials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IYM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IYM hoje?
Hoje iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) está avaliado em 151.67. O instrumento é negociado dentro de 150.75 - 151.80, o fechamento de ontem foi 149.86, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IYM em tempo real.
As ações de iShares U.S. Basic Materials ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Basic Materials ETF está avaliado em 151.67. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.87% e USD. Monitore os movimentos de IYM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IYM?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) pelo preço atual 151.67. Ordens geralmente são executadas perto de 151.67 ou 151.97, enquanto 15 e 0.61% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IYM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IYM?
Investir em iShares U.S. Basic Materials ETF envolve considerar a faixa anual 115.20 - 151.69 e o preço atual 151.67. Muitos comparam 2.10% e 16.61% antes de enviar ordens em 151.67 ou 151.97. Estude as mudanças diárias de preço de IYM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Basic Materials ETF?
O maior preço de iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) no último ano foi 151.69. As ações oscilaram bastante dentro de 115.20 - 151.69, e a comparação com 149.86 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Basic Materials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Basic Materials ETF?
O menor preço de iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) no ano foi 115.20. A comparação com o preço atual 151.67 e 115.20 - 151.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IYM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IYM?
No passado iShares U.S. Basic Materials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 149.86 e 3.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 149.86
- Open
- 150.75
- Bid
- 151.67
- Ask
- 151.97
- Low
- 150.75
- High
- 151.80
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 1.21%
- Mudança mensal
- 2.10%
- Mudança de 6 meses
- 16.61%
- Mudança anual
- 3.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.715 milh
- Projeç.
- 3.334 milh
- Prév.
- 1.792 milh
- Atu.
- -0.763 milh
- Projeç.
- -0.205 milh
- Prév.
- -0.271 milh
- Atu.
- 4.117%
- Projeç.
- Prév.
- 4.033%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.