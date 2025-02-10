- Aperçu
IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF
Le taux de change de IYM a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 149.80 et à un maximum de 150.16.
Suivez la dynamique iShares U.S. Basic Materials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IYM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IYM aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Basic Materials ETF est cotée à 149.86 aujourd'hui. Elle se négocie dans 149.80 - 150.16, a clôturé hier à 150.53 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de IYM présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Basic Materials ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Basic Materials ETF est actuellement valorisé à 149.86. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IYM.
Comment acheter des actions IYM ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Basic Materials ETF au cours actuel de 149.86. Les ordres sont généralement placés à proximité de 149.86 ou de 150.16, le 12 et le -0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IYM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IYM ?
Investir dans iShares U.S. Basic Materials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 115.20 - 151.16 et le prix actuel 149.86. Beaucoup comparent 0.88% et 15.21% avant de passer des ordres à 149.86 ou 150.16. Consultez le graphique du cours de IYM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Basic Materials ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Basic Materials ETF l'année dernière était 151.16. Au cours de 115.20 - 151.16, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 150.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Basic Materials ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Basic Materials ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) sur l'année a été 115.20. Sa comparaison avec 149.86 et 115.20 - 151.16 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IYM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IYM a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Basic Materials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 150.53 et 2.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 150.53
- Ouverture
- 150.16
- Bid
- 149.86
- Ask
- 150.16
- Plus Bas
- 149.80
- Plus Haut
- 150.16
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- -0.45%
- Changement Mensuel
- 0.88%
- Changement à 6 Mois
- 15.21%
- Changement Annuel
- 2.63%
