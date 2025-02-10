- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF
Il tasso di cambio IYM ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 149.80 e ad un massimo di 150.16.
Segui le dinamiche di iShares U.S. Basic Materials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYM News
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Should You Invest in the iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM)?
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Institutional clients power near-record week of equities buying: BofA
- Upcoming set of earnings seen as the key source of uncertainty: Goldman Sachs
- IYM: Materials Dashboard For June (NYSEARCA:IYM)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- IYM: Materials Dashboard For March (NYSEARCA:IYM)
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Donald Trump's Expected Tariffs On Aluminum, Steel Imports May Impact Domestic Companies: Here's A List Of Metal ETFs That Could Be Affected - Invesco DB Base Metals Fund (ARCA:DBB), iShares U.S. Basic Materials ETF (ARCA:IYM)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IYM oggi?
Oggi le azioni iShares U.S. Basic Materials ETF sono prezzate a 149.86. Viene scambiato all'interno di 149.80 - 150.16, la chiusura di ieri è stata 150.53 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IYM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares U.S. Basic Materials ETF pagano dividendi?
iShares U.S. Basic Materials ETF è attualmente valutato a 149.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IYM.
Come acquistare azioni IYM?
Puoi acquistare azioni iShares U.S. Basic Materials ETF al prezzo attuale di 149.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 149.86 o 150.16, mentre 12 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IYM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IYM?
Investire in iShares U.S. Basic Materials ETF implica considerare l'intervallo annuale 115.20 - 151.16 e il prezzo attuale 149.86. Molti confrontano 0.88% e 15.21% prima di effettuare ordini su 149.86 o 150.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IYM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Basic Materials ETF?
Il prezzo massimo di iShares U.S. Basic Materials ETF nell'ultimo anno è stato 151.16. All'interno di 115.20 - 151.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 150.53 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Basic Materials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Basic Materials ETF?
Il prezzo più basso di iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) nel corso dell'anno è stato 115.20. Confrontandolo con gli attuali 149.86 e 115.20 - 151.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IYM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IYM?
iShares U.S. Basic Materials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 150.53 e 2.63%.
- Chiusura Precedente
- 150.53
- Apertura
- 150.16
- Bid
- 149.86
- Ask
- 150.16
- Minimo
- 149.80
- Massimo
- 150.16
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -0.45%
- Variazione Mensile
- 0.88%
- Variazione Semestrale
- 15.21%
- Variazione Annuale
- 2.63%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev