IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF

151.67 USD 1.81 (1.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IYM за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 150.75, а максимальная — 151.80.

Следите за динамикой iShares U.S. Basic Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IYM сегодня?

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) сегодня оценивается на уровне 151.67. Инструмент торгуется в пределах 150.75 - 151.80, вчерашнее закрытие составило 149.86, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Basic Materials ETF?

iShares U.S. Basic Materials ETF в настоящее время оценивается в 151.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.87% и USD. Отслеживайте движения IYM на графике в реальном времени.

Как купить акции IYM?

Вы можете купить акции iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) по текущей цене 151.67. Ордера обычно размещаются около 151.67 или 151.97, тогда как 15 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IYM?

Инвестирование в iShares U.S. Basic Materials ETF предполагает учет годового диапазона 115.20 - 151.69 и текущей цены 151.67. Многие сравнивают 2.10% и 16.61% перед размещением ордеров на 151.67 или 151.97. Изучайте ежедневные изменения цены IYM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Basic Materials ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) за последний год составила 151.69. Акции заметно колебались в пределах 115.20 - 151.69, сравнение с 149.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Basic Materials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Basic Materials ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) за год составила 115.20. Сравнение с текущими 151.67 и 115.20 - 151.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IYM?

В прошлом iShares U.S. Basic Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 149.86 и 3.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
150.75 151.80
Годовой диапазон
115.20 151.80
Предыдущее закрытие
149.86
Open
150.75
Bid
151.67
Ask
151.97
Low
150.75
High
151.80
Объем
15
Дневное изменение
1.21%
Месячное изменение
2.10%
6-месячное изменение
16.61%
Годовое изменение
3.87%
08 октября, среда
13:30
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
3.715 млн
Прог.
3.334 млн
Пред.
1.792 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.763 млн
Прог.
-0.205 млн
Пред.
-0.271 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
Акт.
4.117%
Прог.
Пред.
4.033%
18:00
USD
Публикация протокола заседания FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
21:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.