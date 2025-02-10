- Обзор рынка
IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF
Курс IYM за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 150.75, а максимальная — 151.80.
Следите за динамикой iShares U.S. Basic Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IYM сегодня?
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) сегодня оценивается на уровне 151.67. Инструмент торгуется в пределах 150.75 - 151.80, вчерашнее закрытие составило 149.86, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IYM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Basic Materials ETF?
iShares U.S. Basic Materials ETF в настоящее время оценивается в 151.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.87% и USD. Отслеживайте движения IYM на графике в реальном времени.
Как купить акции IYM?
Вы можете купить акции iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) по текущей цене 151.67. Ордера обычно размещаются около 151.67 или 151.97, тогда как 15 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IYM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IYM?
Инвестирование в iShares U.S. Basic Materials ETF предполагает учет годового диапазона 115.20 - 151.69 и текущей цены 151.67. Многие сравнивают 2.10% и 16.61% перед размещением ордеров на 151.67 или 151.97. Изучайте ежедневные изменения цены IYM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Basic Materials ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) за последний год составила 151.69. Акции заметно колебались в пределах 115.20 - 151.69, сравнение с 149.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Basic Materials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Basic Materials ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) за год составила 115.20. Сравнение с текущими 151.67 и 115.20 - 151.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IYM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IYM?
В прошлом iShares U.S. Basic Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 149.86 и 3.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 149.86
- Open
- 150.75
- Bid
- 151.67
- Ask
- 151.97
- Low
- 150.75
- High
- 151.80
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 1.21%
- Месячное изменение
- 2.10%
- 6-месячное изменение
- 16.61%
- Годовое изменение
- 3.87%
