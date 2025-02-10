- Übersicht
IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF
Der Wechselkurs von IYM hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 149.80 bis zu einem Hoch von 150.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Basic Materials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IYM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IYM heute?
Die Aktie von iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) notiert heute bei 149.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von 149.80 - 150.16 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 150.53 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von IYM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IYM Dividenden?
iShares U.S. Basic Materials ETF wird derzeit mit 149.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IYM zu verfolgen.
Wie kaufe ich IYM-Aktien?
Sie können Aktien von iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) zum aktuellen Kurs von 149.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 149.86 oder 150.16 platziert, während 12 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IYM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IYM-Aktien?
Bei einer Investition in iShares U.S. Basic Materials ETF müssen die jährliche Spanne 115.20 - 151.16 und der aktuelle Kurs 149.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.88% und 15.21%, bevor sie Orders zu 149.86 oder 150.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IYM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Basic Materials ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) im vergangenen Jahr lag bei 151.16. Innerhalb von 115.20 - 151.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 150.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Basic Materials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Basic Materials ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) im Laufe des Jahres betrug 115.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 149.86 und der Spanne 115.20 - 151.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IYM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IYM statt?
iShares U.S. Basic Materials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 150.53 und 2.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 150.53
- Eröffnung
- 150.16
- Bid
- 149.86
- Ask
- 150.16
- Tief
- 149.80
- Hoch
- 150.16
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- 15.21%
- Jahresänderung
- 2.63%
