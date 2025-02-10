- Genel bakış
IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF
IYM fiyatı bugün 1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 150.75 ve Yüksek fiyatı olarak 151.80 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Basic Materials ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IYM haberleri
Sıkça sorulan sorular
IYM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares U.S. Basic Materials ETF hisse senedi 151.62 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 150.75 - 151.80 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 149.86 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 18 değerine ulaştı. IYM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares U.S. Basic Materials ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares U.S. Basic Materials ETF hisse senedi şu anda 151.62 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.84% ve USD değerlerini izler. IYM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IYM hisse senedi nasıl alınır?
iShares U.S. Basic Materials ETF hisselerini şu anki 151.62 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 151.62 ve Ask 151.92 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 18 ve günlük değişim oranı 0.58% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IYM fiyat hareketlerini takip edin.
IYM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares U.S. Basic Materials ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 115.20 - 151.80 ve mevcut fiyatı 151.62 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 151.62 veya Ask 151.92 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.07% ve 6 aylık değişim oranı 16.57% değerlerini karşılaştırır. IYM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares U.S. Basic Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares U.S. Basic Materials ETF hisse senedi yıllık olarak 151.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 115.20 - 151.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 149.86 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Basic Materials ETF performansını takip edin.
iShares U.S. Basic Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 115.20 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 151.62 ve hareket ettiği yıllık aralık 115.20 - 151.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IYM fiyat hareketlerini izleyin.
IYM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares U.S. Basic Materials ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 149.86 ve yıllık değişim oranı 3.84% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 149.86
- Açılış
- 150.75
- Satış
- 151.62
- Alış
- 151.92
- Düşük
- 150.75
- Yüksek
- 151.80
- Hacim
- 18
- Günlük değişim
- 1.17%
- Aylık değişim
- 2.07%
- 6 aylık değişim
- 16.57%
- Yıllık değişim
- 3.84%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%