IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF

151.67 USD 1.81 (1.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IYM汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点150.75和高点151.80进行交易。

关注iShares U.S. Basic Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IYM股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Basic Materials ETF股票今天的定价为151.67。它在150.75 - 151.80范围内交易，昨天的收盘价为149.86，交易量达到15。IYM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Basic Materials ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Basic Materials ETF目前的价值为151.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.87%和USD。实时查看图表以跟踪IYM走势。

如何购买IYM股票？

您可以以151.67的当前价格购买iShares U.S. Basic Materials ETF股票。订单通常设置在151.67或151.97附近，而15和0.61%显示市场活动。立即关注IYM的实时图表更新。

如何投资IYM股票？

投资iShares U.S. Basic Materials ETF需要考虑年度范围115.20 - 151.69和当前价格151.67。许多人在以151.67或151.97下订单之前，会比较2.10%和。实时查看IYM价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Basic Materials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Basic Materials ETF的最高价格是151.69。在115.20 - 151.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Basic Materials ETF的绩效。

iShares U.S. Basic Materials ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Basic Materials ETF（IYM）的最低价格为115.20。将其与当前的151.67和115.20 - 151.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IYM股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Basic Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、149.86和3.87%中可见。

日范围
150.75 151.80
年范围
115.20 151.80
前一天收盘价
149.86
开盘价
150.75
卖价
151.67
买价
151.97
最低价
150.75
最高价
151.80
交易量
15
日变化
1.21%
月变化
2.10%
6个月变化
16.61%
年变化
3.87%
08 十月, 星期三
13:30
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.715 M
预测值
3.334 M
前值
1.792 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.763 M
预测值
-0.205 M
前值
-0.271 M
17:00
USD
10年期国债拍卖
实际值
4.117%
预测值
前值
4.033%
18:00
USD
FOMC 会议纪要
实际值
预测值
前值
21:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值