IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF
今日IYM汇率已更改1.21%。当日，交易品种以低点150.75和高点151.80进行交易。
关注iShares U.S. Basic Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYM新闻
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Should You Invest in the iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM)?
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Institutional clients power near-record week of equities buying: BofA
- Upcoming set of earnings seen as the key source of uncertainty: Goldman Sachs
- IYM: Materials Dashboard For June (NYSEARCA:IYM)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- IYM: Materials Dashboard For March (NYSEARCA:IYM)
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Donald Trump's Expected Tariffs On Aluminum, Steel Imports May Impact Domestic Companies: Here's A List Of Metal ETFs That Could Be Affected - Invesco DB Base Metals Fund (ARCA:DBB), iShares U.S. Basic Materials ETF (ARCA:IYM)
常见问题解答
IYM股票今天的价格是多少？
iShares U.S. Basic Materials ETF股票今天的定价为151.67。它在150.75 - 151.80范围内交易，昨天的收盘价为149.86，交易量达到15。IYM的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. Basic Materials ETF股票是否支付股息？
iShares U.S. Basic Materials ETF目前的价值为151.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.87%和USD。实时查看图表以跟踪IYM走势。
如何购买IYM股票？
您可以以151.67的当前价格购买iShares U.S. Basic Materials ETF股票。订单通常设置在151.67或151.97附近，而15和0.61%显示市场活动。立即关注IYM的实时图表更新。
如何投资IYM股票？
投资iShares U.S. Basic Materials ETF需要考虑年度范围115.20 - 151.69和当前价格151.67。许多人在以151.67或151.97下订单之前，会比较2.10%和。实时查看IYM价格图表，了解每日变化。
iShares U.S. Basic Materials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares U.S. Basic Materials ETF的最高价格是151.69。在115.20 - 151.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Basic Materials ETF的绩效。
iShares U.S. Basic Materials ETF股票的最低价格是多少？
iShares U.S. Basic Materials ETF（IYM）的最低价格为115.20。将其与当前的151.67和115.20 - 151.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IYM股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. Basic Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、149.86和3.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 149.86
- 开盘价
- 150.75
- 卖价
- 151.67
- 买价
- 151.97
- 最低价
- 150.75
- 最高价
- 151.80
- 交易量
- 15
- 日变化
- 1.21%
- 月变化
- 2.10%
- 6个月变化
- 16.61%
- 年变化
- 3.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.715 M
- 预测值
- 3.334 M
- 前值
- 1.792 M
- 实际值
- -0.763 M
- 预测值
- -0.205 M
- 前值
- -0.271 M
- 实际值
- 4.117%
- 预测值
- 前值
- 4.033%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值