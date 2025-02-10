IYM股票今天的价格是多少？ iShares U.S. Basic Materials ETF股票今天的定价为151.67。它在150.75 - 151.80范围内交易，昨天的收盘价为149.86，交易量达到15。IYM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Basic Materials ETF股票是否支付股息？ iShares U.S. Basic Materials ETF目前的价值为151.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.87%和USD。实时查看图表以跟踪IYM走势。

如何购买IYM股票？ 您可以以151.67的当前价格购买iShares U.S. Basic Materials ETF股票。订单通常设置在151.67或151.97附近，而15和0.61%显示市场活动。立即关注IYM的实时图表更新。

如何投资IYM股票？ 投资iShares U.S. Basic Materials ETF需要考虑年度范围115.20 - 151.69和当前价格151.67。许多人在以151.67或151.97下订单之前，会比较2.10%和。实时查看IYM价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Basic Materials ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares U.S. Basic Materials ETF的最高价格是151.69。在115.20 - 151.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Basic Materials ETF的绩效。

iShares U.S. Basic Materials ETF股票的最低价格是多少？ iShares U.S. Basic Materials ETF（IYM）的最低价格为115.20。将其与当前的151.67和115.20 - 151.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。