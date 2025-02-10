クォートセクション
通貨 / IYM
IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF

149.86 USD 0.67 (0.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IYMの今日の為替レートは、-0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり149.80の安値と150.16の高値で取引されました。

iShares U.S. Basic Materials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

IYM News

よくあるご質問

IYM株の現在の価格は？

iShares U.S. Basic Materials ETFの株価は本日149.86です。149.80 - 150.16内で取引され、前日の終値は150.53、取引量は12に達しました。IYMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Basic Materials ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Basic Materials ETFの現在の価格は149.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.63%やUSDにも注目します。IYMの動きはライブチャートで確認できます。

IYM株を買う方法は？

iShares U.S. Basic Materials ETFの株は現在149.86で購入可能です。注文は通常149.86または150.16付近で行われ、12や-0.20%が市場の動きを示します。IYMの最新情報はライブチャートで確認できます。

IYM株に投資する方法は？

iShares U.S. Basic Materials ETFへの投資では、年間の値幅115.20 - 151.16と現在の149.86を考慮します。注文は多くの場合149.86や150.16で行われる前に、0.88%や15.21%と比較されます。IYMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Basic Materials ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Basic Materials ETFの過去1年の最高値は151.16でした。115.20 - 151.16内で株価は大きく変動し、150.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Basic Materials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Basic Materials ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Basic Materials ETF(IYM)の年間最安値は115.20でした。現在の149.86や115.20 - 151.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IYMの動きはライブチャートで確認できます。

IYMの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Basic Materials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、150.53、2.63%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
149.80 150.16
1年のレンジ
115.20 151.16
以前の終値
150.53
始値
150.16
買値
149.86
買値
150.16
安値
149.80
高値
150.16
出来高
12
1日の変化
-0.45%
1ヶ月の変化
0.88%
6ヶ月の変化
15.21%
1年の変化
2.63%
