CotizacionesSecciones
Divisas / IYM
Volver a Acciones

IYM: iShares U.S. Basic Materials ETF

149.86 USD 0.67 (0.45%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IYM de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 149.80, mientras que el máximo ha alcanzado 150.16.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Basic Materials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IYM News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IYM hoy?

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) se evalúa hoy en 149.86. El instrumento se negocia dentro de 149.80 - 150.16; el cierre de ayer ha sido 150.53 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IYM en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Basic Materials ETF?

iShares U.S. Basic Materials ETF se evalúa actualmente en 149.86. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.63% y USD. Monitoree los movimientos de IYM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IYM?

Puede comprar acciones de iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) al precio actual de 149.86. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 149.86 o 150.16, mientras que 12 y -0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IYM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IYM?

Invertir en iShares U.S. Basic Materials ETF implica tener en cuenta el rango anual 115.20 - 151.16 y el precio actual 149.86. Muchos comparan 0.88% y 15.21% antes de colocar órdenes en 149.86 o 150.16. Estudie los cambios diarios de precios de IYM en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Basic Materials ETF?

El precio más alto de iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) en el último año ha sido 151.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 115.20 - 151.16, una comparación con 150.53 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Basic Materials ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Basic Materials ETF?

El precio más bajo de iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) para el año ha sido 115.20. La comparación con los actuales 149.86 y 115.20 - 151.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IYM en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IYM?

En el pasado, iShares U.S. Basic Materials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 150.53 y 2.63% después de las acciones corporativas.

Rango diario
149.80 150.16
Rango anual
115.20 151.16
Cierres anteriores
150.53
Open
150.16
Bid
149.86
Ask
150.16
Low
149.80
High
150.16
Volumen
12
Cambio diario
-0.45%
Cambio mensual
0.88%
Cambio a 6 meses
15.21%
Cambio anual
2.63%
08 octubre, miércoles
13:30
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
Pronós.
3.334 M
Prev.
1.792 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
Pronós.
-0.205 M
Prev.
-0.271 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
4.033%
18:00
USD
Minutas del CFMA
Act.
Pronós.
Prev.
21:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.