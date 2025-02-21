- Visão do mercado
IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF
A taxa do IUSV para hoje mudou para -0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.87 e o mais alto foi 101.05.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Core S&P U.S. Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IUSV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IUSV hoje?
Hoje iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) está avaliado em 100.93. O instrumento é negociado dentro de 100.87 - 101.05, o fechamento de ontem foi 101.14, e o volume de negociação atingiu 93. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IUSV em tempo real.
As ações de iShares Core S&P U.S. Value ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Core S&P U.S. Value ETF está avaliado em 100.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.49% e USD. Monitore os movimentos de IUSV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IUSV?
Você pode comprar ações de iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) pelo preço atual 100.93. Ordens geralmente são executadas perto de 100.93 ou 101.23, enquanto 93 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IUSV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IUSV?
Investir em iShares Core S&P U.S. Value ETF envolve considerar a faixa anual 80.14 - 101.41 e o preço atual 100.93. Muitos comparam 1.18% e 13.05% antes de enviar ordens em 100.93 ou 101.23. Estude as mudanças diárias de preço de IUSV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Core S&P U.S. Value ETF?
O maior preço de iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) no último ano foi 101.41. As ações oscilaram bastante dentro de 80.14 - 101.41, e a comparação com 101.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Core S&P U.S. Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Core S&P U.S. Value ETF?
O menor preço de iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) no ano foi 80.14. A comparação com o preço atual 100.93 e 80.14 - 101.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IUSV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IUSV?
No passado iShares Core S&P U.S. Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 101.14 e 6.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 101.14
- Open
- 101.02
- Bid
- 100.93
- Ask
- 101.23
- Low
- 100.87
- High
- 101.05
- Volume
- 93
- Mudança diária
- -0.21%
- Mudança mensal
- 1.18%
- Mudança de 6 meses
- 13.05%
- Mudança anual
- 6.49%
