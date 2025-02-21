- Genel bakış
IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF
IUSV fiyatı bugün -0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.87 ve Yüksek fiyatı olarak 101.05 aralığında işlem gördü.
iShares Core S&P U.S. Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IUSV haberleri
Sıkça sorulan sorular
IUSV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi 100.93 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 100.87 - 101.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 101.14 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 93 değerine ulaştı. IUSV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi şu anda 100.93 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.49% ve USD değerlerini izler. IUSV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IUSV hisse senedi nasıl alınır?
iShares Core S&P U.S. Value ETF hisselerini şu anki 100.93 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 100.93 ve Ask 101.23 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 93 ve günlük değişim oranı -0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IUSV fiyat hareketlerini takip edin.
IUSV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 80.14 - 101.41 ve mevcut fiyatı 100.93 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 100.93 veya Ask 101.23 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.18% ve 6 aylık değişim oranı 13.05% değerlerini karşılaştırır. IUSV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi yıllık olarak 101.41 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 80.14 - 101.41). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 101.14 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Core S&P U.S. Value ETF performansını takip edin.
iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 80.14 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 100.93 ve hareket ettiği yıllık aralık 80.14 - 101.41 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IUSV fiyat hareketlerini izleyin.
IUSV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Core S&P U.S. Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 101.14 ve yıllık değişim oranı 6.49% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 101.14
- Açılış
- 101.02
- Satış
- 100.93
- Alış
- 101.23
- Düşük
- 100.87
- Yüksek
- 101.05
- Hacim
- 93
- Günlük değişim
- -0.21%
- Aylık değişim
- 1.18%
- 6 aylık değişim
- 13.05%
- Yıllık değişim
- 6.49%
- Açıklanan
- -0.961 M
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
- -0.770 M
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki