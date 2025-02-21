IUSV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi 100.93 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 100.87 - 101.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 101.14 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 93 değerine ulaştı. IUSV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi şu anda 100.93 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.49% ve USD değerlerini izler. IUSV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IUSV hisse senedi nasıl alınır? iShares Core S&P U.S. Value ETF hisselerini şu anki 100.93 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 100.93 ve Ask 101.23 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 93 ve günlük değişim oranı -0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IUSV fiyat hareketlerini takip edin.

IUSV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 80.14 - 101.41 ve mevcut fiyatı 100.93 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 100.93 veya Ask 101.23 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.18% ve 6 aylık değişim oranı 13.05% değerlerini karşılaştırır. IUSV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi yıllık olarak 101.41 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 80.14 - 101.41). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 101.14 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Core S&P U.S. Value ETF performansını takip edin.

iShares Core S&P U.S. Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 80.14 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 100.93 ve hareket ettiği yıllık aralık 80.14 - 101.41 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IUSV fiyat hareketlerini izleyin.