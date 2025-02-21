- Panoramica
IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF
Il tasso di cambio IUSV ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.87 e ad un massimo di 101.05.
Segui le dinamiche di iShares Core S&P U.S. Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IUSV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IUSV oggi?
Oggi le azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF sono prezzate a 100.93. Viene scambiato all'interno di 100.87 - 101.05, la chiusura di ieri è stata 101.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 93. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IUSV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF pagano dividendi?
iShares Core S&P U.S. Value ETF è attualmente valutato a 100.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IUSV.
Come acquistare azioni IUSV?
Puoi acquistare azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF al prezzo attuale di 100.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.93 o 101.23, mentre 93 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IUSV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IUSV?
Investire in iShares Core S&P U.S. Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 80.14 - 101.41 e il prezzo attuale 100.93. Molti confrontano 1.18% e 13.05% prima di effettuare ordini su 100.93 o 101.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IUSV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF?
Il prezzo massimo di iShares Core S&P U.S. Value ETF nell'ultimo anno è stato 101.41. All'interno di 80.14 - 101.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 101.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Core S&P U.S. Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF?
Il prezzo più basso di iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) nel corso dell'anno è stato 80.14. Confrontandolo con gli attuali 100.93 e 80.14 - 101.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IUSV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IUSV?
iShares Core S&P U.S. Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 101.14 e 6.49%.
- Chiusura Precedente
- 101.14
- Apertura
- 101.02
- Bid
- 100.93
- Ask
- 101.23
- Minimo
- 100.87
- Massimo
- 101.05
- Volume
- 93
- Variazione giornaliera
- -0.21%
- Variazione Mensile
- 1.18%
- Variazione Semestrale
- 13.05%
- Variazione Annuale
- 6.49%
- Agire
- -0.961 M
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Agire
- -0.770 M
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%
- Agire
-
- Fcst
- Prev