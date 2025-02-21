QuotazioniSezioni
IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF

100.93 USD 0.21 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IUSV ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.87 e ad un massimo di 101.05.

Segui le dinamiche di iShares Core S&P U.S. Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IUSV oggi?

Oggi le azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF sono prezzate a 100.93. Viene scambiato all'interno di 100.87 - 101.05, la chiusura di ieri è stata 101.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 93. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IUSV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF pagano dividendi?

iShares Core S&P U.S. Value ETF è attualmente valutato a 100.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IUSV.

Come acquistare azioni IUSV?

Puoi acquistare azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF al prezzo attuale di 100.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.93 o 101.23, mentre 93 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IUSV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IUSV?

Investire in iShares Core S&P U.S. Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 80.14 - 101.41 e il prezzo attuale 100.93. Molti confrontano 1.18% e 13.05% prima di effettuare ordini su 100.93 o 101.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IUSV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF?

Il prezzo massimo di iShares Core S&P U.S. Value ETF nell'ultimo anno è stato 101.41. All'interno di 80.14 - 101.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 101.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Core S&P U.S. Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Core S&P U.S. Value ETF?

Il prezzo più basso di iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) nel corso dell'anno è stato 80.14. Confrontandolo con gli attuali 100.93 e 80.14 - 101.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IUSV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IUSV?

iShares Core S&P U.S. Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 101.14 e 6.49%.

Intervallo Giornaliero
100.87 101.05
Intervallo Annuale
80.14 101.41
Chiusura Precedente
101.14
Apertura
101.02
Bid
100.93
Ask
101.23
Minimo
100.87
Massimo
101.05
Volume
93
Variazione giornaliera
-0.21%
Variazione Mensile
1.18%
Variazione Semestrale
13.05%
Variazione Annuale
6.49%
