IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF
Курс IUSV за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.87, а максимальная — 101.05.
Следите за динамикой iShares Core S&P U.S. Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IUSV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IUSV сегодня?
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) сегодня оценивается на уровне 100.93. Инструмент торгуется в пределах 100.87 - 101.05, вчерашнее закрытие составило 101.14, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IUSV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core S&P U.S. Value ETF?
iShares Core S&P U.S. Value ETF в настоящее время оценивается в 100.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.49% и USD. Отслеживайте движения IUSV на графике в реальном времени.
Как купить акции IUSV?
Вы можете купить акции iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) по текущей цене 100.93. Ордера обычно размещаются около 100.93 или 101.23, тогда как 93 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IUSV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IUSV?
Инвестирование в iShares Core S&P U.S. Value ETF предполагает учет годового диапазона 80.14 - 101.41 и текущей цены 100.93. Многие сравнивают 1.18% и 13.05% перед размещением ордеров на 100.93 или 101.23. Изучайте ежедневные изменения цены IUSV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core S&P U.S. Value ETF?
Самая высокая цена iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) за последний год составила 101.41. Акции заметно колебались в пределах 80.14 - 101.41, сравнение с 101.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core S&P U.S. Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core S&P U.S. Value ETF?
Самая низкая цена iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) за год составила 80.14. Сравнение с текущими 100.93 и 80.14 - 101.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IUSV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IUSV?
В прошлом iShares Core S&P U.S. Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.14 и 6.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 101.14
- Open
- 101.02
- Bid
- 100.93
- Ask
- 101.23
- Low
- 100.87
- High
- 101.05
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 13.05%
- Годовое изменение
- 6.49%
- Акт.
- -0.961 млн
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
- -0.770 млн
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.