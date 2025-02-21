КотировкиРазделы
IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF

100.93 USD 0.21 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IUSV за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.87, а максимальная — 101.05.

Следите за динамикой iShares Core S&P U.S. Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IUSV сегодня?

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) сегодня оценивается на уровне 100.93. Инструмент торгуется в пределах 100.87 - 101.05, вчерашнее закрытие составило 101.14, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IUSV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core S&P U.S. Value ETF?

iShares Core S&P U.S. Value ETF в настоящее время оценивается в 100.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.49% и USD. Отслеживайте движения IUSV на графике в реальном времени.

Как купить акции IUSV?

Вы можете купить акции iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) по текущей цене 100.93. Ордера обычно размещаются около 100.93 или 101.23, тогда как 93 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IUSV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IUSV?

Инвестирование в iShares Core S&P U.S. Value ETF предполагает учет годового диапазона 80.14 - 101.41 и текущей цены 100.93. Многие сравнивают 1.18% и 13.05% перед размещением ордеров на 100.93 или 101.23. Изучайте ежедневные изменения цены IUSV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core S&P U.S. Value ETF?

Самая высокая цена iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) за последний год составила 101.41. Акции заметно колебались в пределах 80.14 - 101.41, сравнение с 101.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core S&P U.S. Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core S&P U.S. Value ETF?

Самая низкая цена iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) за год составила 80.14. Сравнение с текущими 100.93 и 80.14 - 101.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IUSV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IUSV?

В прошлом iShares Core S&P U.S. Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.14 и 6.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.87 101.05
Годовой диапазон
80.14 101.41
Предыдущее закрытие
101.14
Open
101.02
Bid
100.93
Ask
101.23
Low
100.87
High
101.05
Объем
93
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
13.05%
Годовое изменение
6.49%
