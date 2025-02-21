- Übersicht
IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF
Der Wechselkurs von IUSV hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.22 bis zu einem Hoch von 101.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core S&P U.S. Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IUSV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IUSV heute?
Die Aktie von iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) notiert heute bei 100.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 100.22 - 101.07 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 101.14 und das Handelsvolumen erreichte 1140. Das Live-Chart von IUSV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IUSV Dividenden?
iShares Core S&P U.S. Value ETF wird derzeit mit 100.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IUSV zu verfolgen.
Wie kaufe ich IUSV-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) zum aktuellen Kurs von 100.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 100.64 oder 100.94 platziert, während 1140 und -0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IUSV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IUSV-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Core S&P U.S. Value ETF müssen die jährliche Spanne 80.14 - 101.41 und der aktuelle Kurs 100.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.89% und 12.72%, bevor sie Orders zu 100.64 oder 100.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IUSV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Core S&P U.S. Value ETF?
Der höchste Kurs von iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) im vergangenen Jahr lag bei 101.41. Innerhalb von 80.14 - 101.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 101.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Core S&P U.S. Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Core S&P U.S. Value ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) im Laufe des Jahres betrug 80.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 100.64 und der Spanne 80.14 - 101.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IUSV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IUSV statt?
iShares Core S&P U.S. Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 101.14 und 6.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 101.14
- Eröffnung
- 101.02
- Bid
- 100.64
- Ask
- 100.94
- Tief
- 100.22
- Hoch
- 101.07
- Volumen
- 1.140 K
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- 0.89%
- 6-Monatsänderung
- 12.72%
- Jahresänderung
- 6.18%
- 1.650%