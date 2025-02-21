クォートセクション
IUSV
IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF

100.64 USD 0.50 (0.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IUSVの今日の為替レートは、-0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり100.22の安値と101.07の高値で取引されました。

iShares Core S&P U.S. Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IUSV株の現在の価格は？

iShares Core S&P U.S. Value ETFの株価は本日100.64です。100.22 - 101.07内で取引され、前日の終値は101.14、取引量は1140に達しました。IUSVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Core S&P U.S. Value ETFの株は配当を出しますか？

iShares Core S&P U.S. Value ETFの現在の価格は100.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.18%やUSDにも注目します。IUSVの動きはライブチャートで確認できます。

IUSV株を買う方法は？

iShares Core S&P U.S. Value ETFの株は現在100.64で購入可能です。注文は通常100.64または100.94付近で行われ、1140や-0.38%が市場の動きを示します。IUSVの最新情報はライブチャートで確認できます。

IUSV株に投資する方法は？

iShares Core S&P U.S. Value ETFへの投資では、年間の値幅80.14 - 101.41と現在の100.64を考慮します。注文は多くの場合100.64や100.94で行われる前に、0.89%や12.72%と比較されます。IUSVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Core S&P U.S. Value ETFの株の最高値は？

iShares Core S&P U.S. Value ETFの過去1年の最高値は101.41でした。80.14 - 101.41内で株価は大きく変動し、101.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core S&P U.S. Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Core S&P U.S. Value ETFの株の最低値は？

iShares Core S&P U.S. Value ETF(IUSV)の年間最安値は80.14でした。現在の100.64や80.14 - 101.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IUSVの動きはライブチャートで確認できます。

IUSVの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Core S&P U.S. Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、101.14、6.18%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
100.22 101.07
1年のレンジ
80.14 101.41
以前の終値
101.14
始値
101.02
買値
100.64
買値
100.94
安値
100.22
高値
101.07
出来高
1.140 K
1日の変化
-0.49%
1ヶ月の変化
0.89%
6ヶ月の変化
12.72%
1年の変化
6.18%
