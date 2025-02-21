- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF
IUSVの今日の為替レートは、-0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり100.22の安値と101.07の高値で取引されました。
iShares Core S&P U.S. Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IUSV News
- Is iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) a Strong ETF Right Now?
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Dividend Investing: Thinking Beyond The Vanilla Approach
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) a Strong ETF Right Now?
- Model Portfolio For Capital Appreciation, July 2025
- IUSV: The Case For Large-Cap/Mid-Cap Value (NASDAQ:IUSV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- The Bond Market Is Controlling Trump Now: Why Rising Rates Are A Good Thing
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- SCHV: Why A Shift To Value Could Pay Off
よくあるご質問
IUSV株の現在の価格は？
iShares Core S&P U.S. Value ETFの株価は本日100.64です。100.22 - 101.07内で取引され、前日の終値は101.14、取引量は1140に達しました。IUSVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Core S&P U.S. Value ETFの株は配当を出しますか？
iShares Core S&P U.S. Value ETFの現在の価格は100.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.18%やUSDにも注目します。IUSVの動きはライブチャートで確認できます。
IUSV株を買う方法は？
iShares Core S&P U.S. Value ETFの株は現在100.64で購入可能です。注文は通常100.64または100.94付近で行われ、1140や-0.38%が市場の動きを示します。IUSVの最新情報はライブチャートで確認できます。
IUSV株に投資する方法は？
iShares Core S&P U.S. Value ETFへの投資では、年間の値幅80.14 - 101.41と現在の100.64を考慮します。注文は多くの場合100.64や100.94で行われる前に、0.89%や12.72%と比較されます。IUSVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Core S&P U.S. Value ETFの株の最高値は？
iShares Core S&P U.S. Value ETFの過去1年の最高値は101.41でした。80.14 - 101.41内で株価は大きく変動し、101.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core S&P U.S. Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Core S&P U.S. Value ETFの株の最低値は？
iShares Core S&P U.S. Value ETF(IUSV)の年間最安値は80.14でした。現在の100.64や80.14 - 101.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IUSVの動きはライブチャートで確認できます。
IUSVの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Core S&P U.S. Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、101.14、6.18%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 101.14
- 始値
- 101.02
- 買値
- 100.64
- 買値
- 100.94
- 安値
- 100.22
- 高値
- 101.07
- 出来高
- 1.140 K
- 1日の変化
- -0.49%
- 1ヶ月の変化
- 0.89%
- 6ヶ月の変化
- 12.72%
- 1年の変化
- 6.18%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 1.650%