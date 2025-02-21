iShares Core S&P U.S. Value ETFの現在の価格は100.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.18%やUSDにも注目します。IUSVの動きはライブチャートで確認できます。

iShares Core S&P U.S. Value ETFの株の最低値は？

iShares Core S&P U.S. Value ETF(IUSV)の年間最安値は80.14でした。現在の100.64や80.14 - 101.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。