报价部分
货币 / IUSV
回到股票

IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF

100.93 USD 0.21 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IUSV汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点100.87和高点101.05进行交易。

关注iShares Core S&P U.S. Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IUSV新闻

常见问题解答

IUSV股票今天的价格是多少？

iShares Core S&P U.S. Value ETF股票今天的定价为100.93。它在100.87 - 101.05范围内交易，昨天的收盘价为101.14，交易量达到93。IUSV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core S&P U.S. Value ETF股票是否支付股息？

iShares Core S&P U.S. Value ETF目前的价值为100.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.49%和USD。实时查看图表以跟踪IUSV走势。

如何购买IUSV股票？

您可以以100.93的当前价格购买iShares Core S&P U.S. Value ETF股票。订单通常设置在100.93或101.23附近，而93和-0.09%显示市场活动。立即关注IUSV的实时图表更新。

如何投资IUSV股票？

投资iShares Core S&P U.S. Value ETF需要考虑年度范围80.14 - 101.41和当前价格100.93。许多人在以100.93或101.23下订单之前，会比较1.18%和。实时查看IUSV价格图表，了解每日变化。

iShares Core S&P U.S. Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core S&P U.S. Value ETF的最高价格是101.41。在80.14 - 101.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core S&P U.S. Value ETF的绩效。

iShares Core S&P U.S. Value ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core S&P U.S. Value ETF（IUSV）的最低价格为80.14。将其与当前的100.93和80.14 - 101.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IUSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IUSV股票是什么时候拆分的？

iShares Core S&P U.S. Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.14和6.49%中可见。

日范围
100.87 101.05
年范围
80.14 101.41
前一天收盘价
101.14
开盘价
101.02
卖价
100.93
买价
101.23
最低价
100.87
最高价
101.05
交易量
93
日变化
-0.21%
月变化
1.18%
6个月变化
13.05%
年变化
6.49%
22 十月, 星期三
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-0.961 M
预测值
-4.625 M
前值
3.524 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.770 M
预测值
-0.310 M
前值
-0.703 M
16:35
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.613%
20:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值