IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF
今日IUSV汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点100.87和高点101.05进行交易。
关注iShares Core S&P U.S. Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IUSV新闻
- Is iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) a Strong ETF Right Now?
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Dividend Investing: Thinking Beyond The Vanilla Approach
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) a Strong ETF Right Now?
- Model Portfolio For Capital Appreciation, July 2025
- IUSV: The Case For Large-Cap/Mid-Cap Value (NASDAQ:IUSV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- The Bond Market Is Controlling Trump Now: Why Rising Rates Are A Good Thing
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- SCHV: Why A Shift To Value Could Pay Off
常见问题解答
IUSV股票今天的价格是多少？
iShares Core S&P U.S. Value ETF股票今天的定价为100.93。它在100.87 - 101.05范围内交易，昨天的收盘价为101.14，交易量达到93。IUSV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Core S&P U.S. Value ETF股票是否支付股息？
iShares Core S&P U.S. Value ETF目前的价值为100.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.49%和USD。实时查看图表以跟踪IUSV走势。
如何购买IUSV股票？
您可以以100.93的当前价格购买iShares Core S&P U.S. Value ETF股票。订单通常设置在100.93或101.23附近，而93和-0.09%显示市场活动。立即关注IUSV的实时图表更新。
如何投资IUSV股票？
投资iShares Core S&P U.S. Value ETF需要考虑年度范围80.14 - 101.41和当前价格100.93。许多人在以100.93或101.23下订单之前，会比较1.18%和。实时查看IUSV价格图表，了解每日变化。
iShares Core S&P U.S. Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Core S&P U.S. Value ETF的最高价格是101.41。在80.14 - 101.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core S&P U.S. Value ETF的绩效。
iShares Core S&P U.S. Value ETF股票的最低价格是多少？
iShares Core S&P U.S. Value ETF（IUSV）的最低价格为80.14。将其与当前的100.93和80.14 - 101.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IUSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IUSV股票是什么时候拆分的？
iShares Core S&P U.S. Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.14和6.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 101.14
- 开盘价
- 101.02
- 卖价
- 100.93
- 买价
- 101.23
- 最低价
- 100.87
- 最高价
- 101.05
- 交易量
- 93
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 1.18%
- 6个月变化
- 13.05%
- 年变化
- 6.49%
- 实际值
- -0.961 M
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
- -0.770 M
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值