IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF

100.93 USD 0.21 (0.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

IUSV 환율이 오늘 -0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.87이고 고가는 101.05이었습니다.

iShares Core S&P U.S. Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

IUSV News

자주 묻는 질문

오늘 IUSV 주식의 가격은?

iShares Core S&P U.S. Value ETF 주식은 당일 100.93에 가격이 책정되며 100.87 - 101.05 내에서 거래되고 어제의 종가는 101.14 였고 거래 볼륨은 93이었습니다. IUSV의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

iShares Core S&P U.S. Value ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

iShares Core S&P U.S. Value ETF은 현재 100.93로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 6.49% 및 USD를 지켜 봅니다. IUSV의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

IUSV 주식을 매수하는 방법은?

iShares Core S&P U.S. Value ETF의 주식을 현재 100.93의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 101.23 근처로 접수되며 93 및 -0.09%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 IUSV의 업데이트를 확인해 보세요.

IUSV 주식에 투자하는 방법은?

iShares Core S&P U.S. Value ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 80.14 - 101.41 및 현재 가격 100.93을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.18% 및 13.05%를 비교합니다. IUSV 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

iShares Core S&P U.S. Value ETF 주식 최고가는?

지난해 iShares Core S&P U.S. Value ETF의 최고가는 101.41였습니다. 80.14 - 101.41 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 101.14와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 iShares Core S&P U.S. Value ETF의 움직임을 살펴보세요.

iShares Core S&P U.S. Value ETF 최저가는?

연중 iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV)의 최저 가격은 80.14였습니다. 현재 100.93 및 80.14 - 101.41와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. IUSV의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

IUSV 주식의 분할은 언제였는지?

iShares Core S&P U.S. Value ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 101.14 및 6.49%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
100.87 101.05
년간 변동
80.14 101.41
이전 종가
101.14
시가
101.02
Bid
100.93
Ask
101.23
저가
100.87
고가
101.05
볼륨
93
일일 변동
-0.21%
월 변동
1.18%
6개월 변동
13.05%
년간 변동율
6.49%
