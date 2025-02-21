- Aperçu
IUSV: iShares Core S&P U.S. Value ETF
Le taux de change de IUSV a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.87 et à un maximum de 101.05.
Suivez la dynamique iShares Core S&P U.S. Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IUSV aujourd'hui ?
L'action iShares Core S&P U.S. Value ETF est cotée à 100.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans 100.87 - 101.05, a clôturé hier à 101.14 et son volume d'échange a atteint 93. Le graphique en temps réel du cours de IUSV présente ces mises à jour.
L'action iShares Core S&P U.S. Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Core S&P U.S. Value ETF est actuellement valorisé à 100.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IUSV.
Comment acheter des actions IUSV ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Core S&P U.S. Value ETF au cours actuel de 100.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 100.93 ou de 101.23, le 93 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IUSV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IUSV ?
Investir dans iShares Core S&P U.S. Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 80.14 - 101.41 et le prix actuel 100.93. Beaucoup comparent 1.18% et 13.05% avant de passer des ordres à 100.93 ou 101.23. Consultez le graphique du cours de IUSV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Core S&P U.S. Value ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Core S&P U.S. Value ETF l'année dernière était 101.41. Au cours de 80.14 - 101.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 101.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Core S&P U.S. Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Core S&P U.S. Value ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) sur l'année a été 80.14. Sa comparaison avec 100.93 et 80.14 - 101.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IUSV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IUSV a-t-elle été divisée ?
iShares Core S&P U.S. Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 101.14 et 6.49% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 101.14
- Ouverture
- 101.02
- Bid
- 100.93
- Ask
- 101.23
- Plus Bas
- 100.87
- Plus Haut
- 101.05
- Volume
- 93
- Changement quotidien
- -0.21%
- Changement Mensuel
- 1.18%
- Changement à 6 Mois
- 13.05%
- Changement Annuel
- 6.49%
