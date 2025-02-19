- Visão do mercado
IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund
A taxa do IQDF para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.39 e o mais alto foi 28.53.
Veja a dinâmica do par de moedas FlexShares International Quality Dividend Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IQDF hoje?
Hoje FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) está avaliado em 28.53. O instrumento é negociado dentro de 0.32%, o fechamento de ontem foi 28.44, e o volume de negociação atingiu 163. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IQDF em tempo real.
As ações de FlexShares International Quality Dividend Index Fund pagam dividendos?
Atualmente FlexShares International Quality Dividend Index Fund está avaliado em 28.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.19% e USD. Monitore os movimentos de IQDF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IQDF?
Você pode comprar ações de FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) pelo preço atual 28.53. Ordens geralmente são executadas perto de 28.53 ou 28.83, enquanto 163 e 0.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IQDF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IQDF?
Investir em FlexShares International Quality Dividend Index Fund envolve considerar a faixa anual 21.88 - 29.03 e o preço atual 28.53. Muitos comparam 2.26% e 14.62% antes de enviar ordens em 28.53 ou 28.83. Estude as mudanças diárias de preço de IQDF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
O maior preço de FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) no último ano foi 29.03. As ações oscilaram bastante dentro de 21.88 - 29.03, e a comparação com 28.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FlexShares International Quality Dividend Index Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
O menor preço de FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) no ano foi 21.88. A comparação com o preço atual 28.53 e 21.88 - 29.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IQDF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IQDF?
No passado FlexShares International Quality Dividend Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.44 e 8.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.44
- Open
- 28.39
- Bid
- 28.53
- Ask
- 28.83
- Low
- 28.39
- High
- 28.53
- Volume
- 163
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- 2.26%
- Mudança de 6 meses
- 14.62%
- Mudança anual
- 8.19%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8