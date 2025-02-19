KurseKategorien
IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund

28.53 USD 0.09 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IQDF hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.39 bis zu einem Hoch von 28.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die FlexShares International Quality Dividend Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IQDF heute?

Die Aktie von FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) notiert heute bei 28.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.32% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.44 und das Handelsvolumen erreichte 163. Das Live-Chart von IQDF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IQDF Dividenden?

FlexShares International Quality Dividend Index Fund wird derzeit mit 28.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IQDF zu verfolgen.

Wie kaufe ich IQDF-Aktien?

Sie können Aktien von FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) zum aktuellen Kurs von 28.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.53 oder 28.83 platziert, während 163 und 0.49% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IQDF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IQDF-Aktien?

Bei einer Investition in FlexShares International Quality Dividend Index Fund müssen die jährliche Spanne 21.88 - 29.03 und der aktuelle Kurs 28.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.26% und 14.62%, bevor sie Orders zu 28.53 oder 28.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IQDF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FlexShares International Quality Dividend Index Fund?

Der höchste Kurs von FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) im vergangenen Jahr lag bei 29.03. Innerhalb von 21.88 - 29.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FlexShares International Quality Dividend Index Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FlexShares International Quality Dividend Index Fund?

Der niedrigste Kurs von FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) im Laufe des Jahres betrug 21.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.53 und der Spanne 21.88 - 29.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IQDF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IQDF statt?

FlexShares International Quality Dividend Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.44 und 8.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
28.39 28.53
Jahresspanne
21.88 29.03
Vorheriger Schlusskurs
28.44
Eröffnung
28.39
Bid
28.53
Ask
28.83
Tief
28.39
Hoch
28.53
Volumen
163
Tagesänderung
0.32%
Monatsänderung
2.26%
6-Monatsänderung
14.62%
Jahresänderung
8.19%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8