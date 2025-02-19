- Обзор рынка
IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund
Курс IQDF за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.39, а максимальная — 28.96.
Следите за динамикой FlexShares International Quality Dividend Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IQDF сегодня?
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) сегодня оценивается на уровне 28.44. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 28.38, а торговый объем достиг 100. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IQDF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
FlexShares International Quality Dividend Index Fund в настоящее время оценивается в 28.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.85% и USD. Отслеживайте движения IQDF на графике в реальном времени.
Как купить акции IQDF?
Вы можете купить акции FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) по текущей цене 28.44. Ордера обычно размещаются около 28.44 или 28.74, тогда как 100 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IQDF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IQDF?
Инвестирование в FlexShares International Quality Dividend Index Fund предполагает учет годового диапазона 21.88 - 29.03 и текущей цены 28.44. Многие сравнивают 1.94% и 14.26% перед размещением ордеров на 28.44 или 28.74. Изучайте ежедневные изменения цены IQDF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) за последний год составила 29.03. Акции заметно колебались в пределах 21.88 - 29.03, сравнение с 28.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares International Quality Dividend Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) за год составила 21.88. Сравнение с текущими 28.44 и 21.88 - 29.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IQDF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IQDF?
В прошлом FlexShares International Quality Dividend Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.38 и 7.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.38
- Open
- 28.45
- Bid
- 28.44
- Ask
- 28.74
- Low
- 28.39
- High
- 28.96
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 1.94%
- 6-месячное изменение
- 14.26%
- Годовое изменение
- 7.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8