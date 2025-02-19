- Panorámica
IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund
El tipo de cambio de IQDF de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.40, mientras que el máximo ha alcanzado 28.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FlexShares International Quality Dividend Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IQDF News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IQDF hoy?
FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) se evalúa hoy en 28.47. El instrumento se negocia dentro de 0.11%; el cierre de ayer ha sido 28.44 y el volumen comercial ha alcanzado 55. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IQDF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
FlexShares International Quality Dividend Index Fund se evalúa actualmente en 28.47. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.96% y USD. Monitoree los movimientos de IQDF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IQDF?
Puede comprar acciones de FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) al precio actual de 28.47. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.47 o 28.77, mientras que 55 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IQDF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IQDF?
Invertir en FlexShares International Quality Dividend Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 21.88 - 29.03 y el precio actual 28.47. Muchos comparan 2.04% y 14.38% antes de colocar órdenes en 28.47 o 28.77. Estudie los cambios diarios de precios de IQDF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
El precio más alto de FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) en el último año ha sido 29.03. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.88 - 29.03, una comparación con 28.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FlexShares International Quality Dividend Index Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
El precio más bajo de FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) para el año ha sido 21.88. La comparación con los actuales 28.47 y 21.88 - 29.03 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IQDF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IQDF?
En el pasado, FlexShares International Quality Dividend Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.44 y 7.96% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.44
- Open
- 28.43
- Bid
- 28.47
- Ask
- 28.77
- Low
- 28.40
- High
- 28.49
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 2.04%
- Cambio a 6 meses
- 14.38%
- Cambio anual
- 7.96%
