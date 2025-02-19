CotationsSections
Devises / IQDF
Retour à Actions

IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund

28.44 USD 0.06 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IQDF a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.39 et à un maximum de 28.96.

Suivez la dynamique FlexShares International Quality Dividend Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IQDF Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IQDF aujourd'hui ?

L'action FlexShares International Quality Dividend Index Fund est cotée à 28.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 28.38 et son volume d'échange a atteint 100. Le graphique en temps réel du cours de IQDF présente ces mises à jour.

L'action FlexShares International Quality Dividend Index Fund verse-t-elle des dividendes ?

FlexShares International Quality Dividend Index Fund est actuellement valorisé à 28.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IQDF.

Comment acheter des actions IQDF ?

Vous pouvez acheter des actions FlexShares International Quality Dividend Index Fund au cours actuel de 28.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.44 ou de 28.74, le 100 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IQDF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IQDF ?

Investir dans FlexShares International Quality Dividend Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.88 - 29.03 et le prix actuel 28.44. Beaucoup comparent 1.94% et 14.26% avant de passer des ordres à 28.44 ou 28.74. Consultez le graphique du cours de IQDF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action FlexShares International Quality Dividend Index Fund ?

Le cours le plus élevé de FlexShares International Quality Dividend Index Fund l'année dernière était 29.03. Au cours de 21.88 - 29.03, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FlexShares International Quality Dividend Index Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action FlexShares International Quality Dividend Index Fund ?

Le cours le plus bas de FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) sur l'année a été 21.88. Sa comparaison avec 28.44 et 21.88 - 29.03 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IQDF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IQDF a-t-elle été divisée ?

FlexShares International Quality Dividend Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.38 et 7.85% après les opérations sur titres.

Range quotidien
28.39 28.96
Range Annuel
21.88 29.03
Clôture Précédente
28.38
Ouverture
28.45
Bid
28.44
Ask
28.74
Plus Bas
28.39
Plus Haut
28.96
Volume
100
Changement quotidien
0.21%
Changement Mensuel
1.94%
Changement à 6 Mois
14.26%
Changement Annuel
7.85%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8