- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund
Le taux de change de IQDF a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.39 et à un maximum de 28.96.
Suivez la dynamique FlexShares International Quality Dividend Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IQDF Nouvelles
- Is FlexShares International Quality Dividend ETF (IQDF) a Strong ETF Right Now?
- IQDF ETF: Recent Dividends Are Impressive But Not Enough (NYSEARCA:IQDF)
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Is FlexShares International Quality Dividend ETF (IQDF) a Strong ETF Right Now?
- IQLT: A Reasonable Choice For International Equity Exposure (NYSEARCA:IQLT)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IQDF aujourd'hui ?
L'action FlexShares International Quality Dividend Index Fund est cotée à 28.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.21%, a clôturé hier à 28.38 et son volume d'échange a atteint 100. Le graphique en temps réel du cours de IQDF présente ces mises à jour.
L'action FlexShares International Quality Dividend Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
FlexShares International Quality Dividend Index Fund est actuellement valorisé à 28.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IQDF.
Comment acheter des actions IQDF ?
Vous pouvez acheter des actions FlexShares International Quality Dividend Index Fund au cours actuel de 28.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.44 ou de 28.74, le 100 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IQDF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IQDF ?
Investir dans FlexShares International Quality Dividend Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.88 - 29.03 et le prix actuel 28.44. Beaucoup comparent 1.94% et 14.26% avant de passer des ordres à 28.44 ou 28.74. Consultez le graphique du cours de IQDF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FlexShares International Quality Dividend Index Fund ?
Le cours le plus élevé de FlexShares International Quality Dividend Index Fund l'année dernière était 29.03. Au cours de 21.88 - 29.03, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FlexShares International Quality Dividend Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FlexShares International Quality Dividend Index Fund ?
Le cours le plus bas de FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) sur l'année a été 21.88. Sa comparaison avec 28.44 et 21.88 - 29.03 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IQDF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IQDF a-t-elle été divisée ?
FlexShares International Quality Dividend Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.38 et 7.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 28.38
- Ouverture
- 28.45
- Bid
- 28.44
- Ask
- 28.74
- Plus Bas
- 28.39
- Plus Haut
- 28.96
- Volume
- 100
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- 1.94%
- Changement à 6 Mois
- 14.26%
- Changement Annuel
- 7.85%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8