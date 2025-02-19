- Panoramica
IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund
Il tasso di cambio IQDF ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.39 e ad un massimo di 28.96.
Segui le dinamiche di FlexShares International Quality Dividend Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IQDF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IQDF oggi?
Oggi le azioni FlexShares International Quality Dividend Index Fund sono prezzate a 28.44. Viene scambiato all'interno di 0.21%, la chiusura di ieri è stata 28.38 e il volume degli scambi ha raggiunto 100. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IQDF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FlexShares International Quality Dividend Index Fund pagano dividendi?
FlexShares International Quality Dividend Index Fund è attualmente valutato a 28.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IQDF.
Come acquistare azioni IQDF?
Puoi acquistare azioni FlexShares International Quality Dividend Index Fund al prezzo attuale di 28.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.44 o 28.74, mentre 100 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IQDF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IQDF?
Investire in FlexShares International Quality Dividend Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 21.88 - 29.03 e il prezzo attuale 28.44. Molti confrontano 1.94% e 14.26% prima di effettuare ordini su 28.44 o 28.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IQDF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
Il prezzo massimo di FlexShares International Quality Dividend Index Fund nell'ultimo anno è stato 29.03. All'interno di 21.88 - 29.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.38 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FlexShares International Quality Dividend Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
Il prezzo più basso di FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) nel corso dell'anno è stato 21.88. Confrontandolo con gli attuali 28.44 e 21.88 - 29.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IQDF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IQDF?
FlexShares International Quality Dividend Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.38 e 7.85%.
- Chiusura Precedente
- 28.38
- Apertura
- 28.45
- Bid
- 28.44
- Ask
- 28.74
- Minimo
- 28.39
- Massimo
- 28.96
- Volume
- 100
- Variazione giornaliera
- 0.21%
- Variazione Mensile
- 1.94%
- Variazione Semestrale
- 14.26%
- Variazione Annuale
- 7.85%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8