IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund
IQDFの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり28.40の安値と28.49の高値で取引されました。
FlexShares International Quality Dividend Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IQDF News
よくあるご質問
IQDF株の現在の価格は？
FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株価は本日28.47です。0.11%内で取引され、前日の終値は28.44、取引量は55に達しました。IQDFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株は配当を出しますか？
FlexShares International Quality Dividend Index Fundの現在の価格は28.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.96%やUSDにも注目します。IQDFの動きはライブチャートで確認できます。
IQDF株を買う方法は？
FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株は現在28.47で購入可能です。注文は通常28.47または28.77付近で行われ、55や0.14%が市場の動きを示します。IQDFの最新情報はライブチャートで確認できます。
IQDF株に投資する方法は？
FlexShares International Quality Dividend Index Fundへの投資では、年間の値幅21.88 - 29.03と現在の28.47を考慮します。注文は多くの場合28.47や28.77で行われる前に、2.04%や14.38%と比較されます。IQDFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株の最高値は？
FlexShares International Quality Dividend Index Fundの過去1年の最高値は29.03でした。21.88 - 29.03内で株価は大きく変動し、28.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FlexShares International Quality Dividend Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株の最低値は？
FlexShares International Quality Dividend Index Fund(IQDF)の年間最安値は21.88でした。現在の28.47や21.88 - 29.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IQDFの動きはライブチャートで確認できます。
IQDFの株式分割はいつ行われましたか？
FlexShares International Quality Dividend Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.44、7.96%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.44
- 始値
- 28.43
- 買値
- 28.47
- 買値
- 28.77
- 安値
- 28.40
- 高値
- 28.49
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 2.04%
- 6ヶ月の変化
- 14.38%
- 1年の変化
- 7.96%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8