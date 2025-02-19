クォートセクション
通貨 / IQDF
IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund

28.47 USD 0.03 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IQDFの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり28.40の安値と28.49の高値で取引されました。

FlexShares International Quality Dividend Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IQDF株の現在の価格は？

FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株価は本日28.47です。0.11%内で取引され、前日の終値は28.44、取引量は55に達しました。IQDFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株は配当を出しますか？

FlexShares International Quality Dividend Index Fundの現在の価格は28.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.96%やUSDにも注目します。IQDFの動きはライブチャートで確認できます。

IQDF株を買う方法は？

FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株は現在28.47で購入可能です。注文は通常28.47または28.77付近で行われ、55や0.14%が市場の動きを示します。IQDFの最新情報はライブチャートで確認できます。

IQDF株に投資する方法は？

FlexShares International Quality Dividend Index Fundへの投資では、年間の値幅21.88 - 29.03と現在の28.47を考慮します。注文は多くの場合28.47や28.77で行われる前に、2.04%や14.38%と比較されます。IQDFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株の最高値は？

FlexShares International Quality Dividend Index Fundの過去1年の最高値は29.03でした。21.88 - 29.03内で株価は大きく変動し、28.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FlexShares International Quality Dividend Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FlexShares International Quality Dividend Index Fundの株の最低値は？

FlexShares International Quality Dividend Index Fund(IQDF)の年間最安値は21.88でした。現在の28.47や21.88 - 29.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IQDFの動きはライブチャートで確認できます。

IQDFの株式分割はいつ行われましたか？

FlexShares International Quality Dividend Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.44、7.96%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
28.40 28.49
1年のレンジ
21.88 29.03
以前の終値
28.44
始値
28.43
買値
28.47
買値
28.77
安値
28.40
高値
28.49
出来高
55
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
2.04%
6ヶ月の変化
14.38%
1年の変化
7.96%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8