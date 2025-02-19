报价部分
IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund

28.44 USD 0.06 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IQDF汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点28.39和高点28.96进行交易。

关注FlexShares International Quality Dividend Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IQDF股票今天的价格是多少？

FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票今天的定价为28.44。它在0.21%范围内交易，昨天的收盘价为28.38，交易量达到100。IQDF的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares International Quality Dividend Index Fund目前的价值为28.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.85%和USD。实时查看图表以跟踪IQDF走势。

如何购买IQDF股票？

您可以以28.44的当前价格购买FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票。订单通常设置在28.44或28.74附近，而100和-0.04%显示市场活动。立即关注IQDF的实时图表更新。

如何投资IQDF股票？

投资FlexShares International Quality Dividend Index Fund需要考虑年度范围21.88 - 29.03和当前价格28.44。许多人在以28.44或28.74下订单之前，会比较1.94%和。实时查看IQDF价格图表，了解每日变化。

FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares International Quality Dividend Index Fund的最高价格是29.03。在21.88 - 29.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares International Quality Dividend Index Fund的绩效。

FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares International Quality Dividend Index Fund（IQDF）的最低价格为21.88。将其与当前的28.44和21.88 - 29.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IQDF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IQDF股票是什么时候拆分的？

FlexShares International Quality Dividend Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.38和7.85%中可见。

日范围
28.39 28.96
年范围
21.88 29.03
前一天收盘价
28.38
开盘价
28.45
卖价
28.44
买价
28.74
最低价
28.39
最高价
28.96
交易量
100
日变化
0.21%
月变化
1.94%
6个月变化
14.26%
年变化
7.85%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8