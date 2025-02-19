IQDF: FlexShares International Quality Dividend Index Fund
今日IQDF汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点28.39和高点28.96进行交易。
关注FlexShares International Quality Dividend Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IQDF新闻
常见问题解答
IQDF股票今天的价格是多少？
FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票今天的定价为28.44。它在0.21%范围内交易，昨天的收盘价为28.38，交易量达到100。IQDF的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares International Quality Dividend Index Fund目前的价值为28.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.85%和USD。实时查看图表以跟踪IQDF走势。
如何购买IQDF股票？
您可以以28.44的当前价格购买FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票。订单通常设置在28.44或28.74附近，而100和-0.04%显示市场活动。立即关注IQDF的实时图表更新。
如何投资IQDF股票？
投资FlexShares International Quality Dividend Index Fund需要考虑年度范围21.88 - 29.03和当前价格28.44。许多人在以28.44或28.74下订单之前，会比较1.94%和。实时查看IQDF价格图表，了解每日变化。
FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares International Quality Dividend Index Fund的最高价格是29.03。在21.88 - 29.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares International Quality Dividend Index Fund的绩效。
FlexShares International Quality Dividend Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares International Quality Dividend Index Fund（IQDF）的最低价格为21.88。将其与当前的28.44和21.88 - 29.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IQDF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IQDF股票是什么时候拆分的？
FlexShares International Quality Dividend Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.38和7.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.38
- 开盘价
- 28.45
- 卖价
- 28.44
- 买价
- 28.74
- 最低价
- 28.39
- 最高价
- 28.96
- 交易量
- 100
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 1.94%
- 6个月变化
- 14.26%
- 年变化
- 7.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8