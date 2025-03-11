CotaçõesSeções
FXU: First Trust Utilities AlphaDEX Fund

45.36 USD 0.17 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FXU para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.05 e o mais alto foi 45.45.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Utilities AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FXU hoje?

Hoje First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) está avaliado em 45.36. O instrumento é negociado dentro de 0.38%, o fechamento de ontem foi 45.19, e o volume de negociação atingiu 152. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FXU em tempo real.

As ações de First Trust Utilities AlphaDEX Fund pagam dividendos?

Atualmente First Trust Utilities AlphaDEX Fund está avaliado em 45.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.09% e USD. Monitore os movimentos de FXU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FXU?

Você pode comprar ações de First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) pelo preço atual 45.36. Ordens geralmente são executadas perto de 45.36 ou 45.66, enquanto 152 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FXU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FXU?

Investir em First Trust Utilities AlphaDEX Fund envolve considerar a faixa anual 36.88 - 45.25 e o preço atual 45.36. Muitos comparam 3.11% e 11.20% antes de enviar ordens em 45.36 ou 45.66. Estude as mudanças diárias de preço de FXU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Utilities AlphaDEX Fund?

O maior preço de First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) no último ano foi 45.25. As ações oscilaram bastante dentro de 36.88 - 45.25, e a comparação com 45.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Utilities AlphaDEX Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Utilities AlphaDEX Fund?

O menor preço de First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) no ano foi 36.88. A comparação com o preço atual 45.36 e 36.88 - 45.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FXU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FXU?

No passado First Trust Utilities AlphaDEX Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.19 e 18.09% após os eventos corporativos.

Faixa diária
45.05 45.45
Faixa anual
36.88 45.45
Fechamento anterior
45.19
Open
45.33
Bid
45.36
Ask
45.66
Low
45.05
High
45.45
Volume
152
Mudança diária
0.38%
Mudança mensal
3.11%
Mudança de 6 meses
11.20%
Mudança anual
18.09%
